Massimiliano Gallo, chi è il protagonista di Vincenzo Malinconico stasera su Rai1

Filosofo, osservatore, ma anche uomo in crisi d’amore e di lavoro. Tutto questo è Vincenzo Malinconico – Avvocato d’insuccesso, fiction in onda su Rai1 da stasera 20 ottobre alle 21.25. Protagonista è Massimiliano Gallo, già ne I Bastardi di Pizzofalcone e in Imma Tataranni. La trama lo vede barcamenarsi fra l’ex moglie e il suo lavoro come legale civilista, fin quando non riceve una chiamata d’ufficio che potrebbe cambiargli la vita. Dovrà difendere infatti Mimmo ‘O Burzone, spietato camorrista su cui pende l’accusa di fare a pezzi i cadaveri di personaggi scomodi. Malinconico vorrebbe rifiutare, spinto dai suoi principi etici, ma cambia idea quando incontra la figlia del criminale, Brooke. Simile alla sua Alagia, lo intenerisce tanto da fargli iniziare un viaggio nella Camorra fra commedia e giallo. Nel cast anche Lina Sastri, Teresa Saponangelo, Denise Capezza e Francesco Di Leva. Visione già disponibile in streaming su RaiPlay.

"Tu non ne hai azzeccata una nella vita, però sei una brava persona."#VincenzoMalinconico – Avvocato d'insuccesso da giovedì #20ottobre alle 21.25 su Rai1 e RaiPlay. pic.twitter.com/XyeLLYKTI4 — Rai1 (@RaiUno) October 18, 2022

Chi è Massimiliano Gallo, protagonista di Vincenzo Malinconico su Rai1

La carriera fra cinema e tv

Napoletano, classe 1968, Massimiliano Gallo è figlio del cantante e attore Nunzio, fratello di Gianfranco (Un posto al sole e Gomorra) nonché zio di Gianluca Di Gennaro. Dopo il debutto a cinque anni sul palcoscenico di un teatro, ha partecipato ancora bambino a diversi lungometraggi per la Rai. Nel 1997 ha recitato per Carlo Giuffré in Non ti pago, commedia di Eduardo De Filippo nel ruolo che fu di Peppino. L’esordio in tv è avvenuto nel 2005 con Cefalonia, miniserie di Riccardo Milani, mentre per l’approdo al cinema dovette aspettare tre anni. Nel 2008 apparve infatti in No problem di Vincenzo Salemme, cui ha fatto seguito l’anno dopo Fortapasc di Marco Risi.

Nel corso della sua carriera si ricordano, per il grande schermo, Mine vaganti di Ferzan Özpetek, Il sindaco di Rione Sanità di Mario Martone e il recente adattamento di Pinocchio di Matteo Garrone. Nel 2021 ha invece recitato in È stata la mano di Dio e Il silenzio grande. Per la televisione, Massimiliano Gallo ha recitato in Imma Tararanni – Sostituto procuratore, I Bastardi di Pizzofalcone e The Young Pope di Paolo Sorrentino con Jude Law e Diane Keaton. Si è cimentato anche con il doppiaggio, prestando la voce a uno dei protagonisti del film Gatta Cenerentola. In carriera ha ottenuto due nomination ai Nastri d’Argento come “Miglior attore non protagonista”, nel 2016 con Per Amor vostro e nel 2020 con Il sindaco di Rione Sanità. Quest’anno ha ricevuto il Premio Flaiano per Il silenzio grande di Alessandro Gassmann. La scorsa settimana è stato ospite di Ballando con le stelle.

La relazione con Santana e i social network

Per quanto riguarda la vita privata, Massimiliano Gallo è stato sposato per anni con una donna di nome Anna, da cui ha anche avuto una figlia, Giulia, oggi 19enne. Attualmente invece ha una relazione con la modella e attrice brasiliana Shalana Santana, ex fiamma del gieffino Alessandro Lukacs. L’attore è presente sui social, tanto da avere un profilo Instagram con 50.9 mila follower. Ama pubblicarvi soprattutto novità sulla sua carriera professionale, senza dimenticare stralci della vita privata.