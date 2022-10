Massimiliano Cirilli morto a 45 anni: trovato senza vita dalla moglie

Massimiliano Cirilli è morto a soli 45 anni. La moglie ha trovato il cadavere di suo marito nel letto e si è mossa rapidamente per chiamare i soccorsi ma ormai era troppo tardi. Secondo gli operatori sanitari è stato un malore fatale e fulmineo durante la notte a porre fine alla vita dell’uomo.

La morte di Massimiliano Cirilli

Massimiliano Cirilli è morto a soli 45 anni a causa di un malore nel sonno. Il cadavere è stato scoperto dalla moglie a letto. Massimiliano era soprannominato da tutti i familiari e amici come “Fish” in quanto il suo secondo amore era la pesca. A piangere la scomparsa del 45enne sono i cittadini di Marcelli e la riviera del Conero paesino della provincia di Ancona. La moglie di Cirilli ha chiamato i soccorsi la mattina quando si è svegliata, ma per l’uomo era già troppo tardi, inoltre gli inquirenti svolgeranno l’autopsia che dovrebbe dare risposte sul decesso di Massimiliano. Cirilli era una persona conosciuta in riviera perchè lavorava come operaio e condivideva con i suoi amici la passione della pesca.

Massimiliano Cirilli lavorava come operaio presso la Bftm. La prima ipotesi sul decesso di Massimiliano è che sia morto a causa di un arresto cardio-circolatorio. Inoltre il 45enne era padre e lascia due figli ancora minorenni.

Il commento degli amici dell’uomo

Sono davvero in tanti sul social Facebook a voler ricordare Massimiliano Cirilli. Come detto in precedenza l’uomo era davvero conosciuto in tutta la sua zona e aveva tanti amici. La sua morte improvvisa è stata uno choc.

Una persona che conosceva Massimiliano ha scritto «Non ho commenti, solo dolore», mentre un altro commenta cita: «Condoglianze alla famiglia». La sorella Malila ha ringraziato tutti per averlo ricordato lasciando anche lei una dichiarazione online: «Non si può morire così, avevamo combattuto tanti dolori, ora sarò sola».