Massimiliano Caiazzo chi è: carriera, vita privata e Instagram dell’attore di Mare Fuori stasera su Rai2

Nuovo appuntamento, stasera 8 dicembre alle 21,20 su Rai2, con la seconda stagione di Mare Fuori, fiction con Carolina Crescentini. Nel cast anche Nicolas Maupas, Valentina Romani e Massimiliano Caiazzo, mentre la regia è opera di Carmine Elia. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Mare Fuori, trama e cast delle puntate stasera 8 dicembre 2021 su Rai2

Come da tradizione, Mare Fuori torna in prima serata con un doppio appuntamento: stasera in onda gli episodi numero sette e otto della stagione, che ne conterà un totale di dodici. Al centro della narrazione i giovani ragazzi detenuti nell’Istituto di Pena Minorile di Nisida, un isolotto nel Golfo di Napoli. Nella prima puntata, dal titolo Il peso delle scelte, Massimo Valenti (Carmine Recano), dopo aver scoperto che il killer di Nina (Greta Esposito) si trova all’interno del carcere, decide di mettere in isolamento i presunti colpevoli in modo da interrogarli e ricavare da loro la verità dei fatti. Carmine di Salvo (Massimiliano Caiazzo) è sempre più sospettoso e ciò lo agita a dismisura. Filippo Ferrari (Nicolas Maupas) dirotta i suoi pensieri verso Naditza (Valentina Romani). Sebbene la ragazza sia tornata nell’istituto, non ha intenzione di rivolgergli la parola, costringendolo a ingegnarsi per trovare un modo per riconquistarla.

Un abbraccio ci fa sentire meno soli 💙📺 ➡ #MareFuori ✌️ Vi da appuntamento a domani alle 21.20 su #Rai2 e in diretta streaming su #RaiPlay con i nuovi episodi 👀 Tutte le puntate andate in onda sono disponibili qui 📲https://t.co/GluD1y6tDr pic.twitter.com/bAAbCwl90w — Rai2 (@RaiDue) December 7, 2021

La seconda puntata, Le forme dell’amore, vede Massimo proseguire nella sua indagine fino a scoprire il vero colpevole dell’assassinio di Nina. Nel frattempo, però, un’improvvisa e grave crisi familiare lo costringe a dedicare parte delle sue forze all’esterno del carcere. Carmine e Filippo, dal canto loro, procedono con le indagini parallele per giungere al vero assassino, ma quest’ultimo è ancora impegnato nel riconquistare Naditza. Un’avventata azione di Pino ‘O Pazzo (Ar Tem) rischia di mandare tutto in frantumi.

Massimiliano Caiazzo, carriera e vita privata dell’attore di Mare Fuori stasera 8 dicembre 2021 su Rai2

Massimiliano Caiazzo, carriera professionale

Massimiliano Caiazzo è nato a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, nel 1996. Ha mosso i suoi primi passi nella recitazione grazie alla scuola di cinema Meliès del suo paese natale, guidata da Gianfelice Imparato, e in seguito con i suoi studi nelle accademie di Roma. Oltre a Mare Fuori, dove recita nel ruolo di Carmine, per la tv ha recitato in Furore (2016) di Alessio Iturri. Quattro anni prima aveva invece preso parte a due cortometraggi, Sorrentium e Il simposio di Platone. Quest’anno ha fatto il suo debutto anche al cinema nel film School of Mafia di Alessandro Pondi, sbarcato in sala lo scorso 24 giugno.

Massimiliano Caiazzo, vita privata e Instagram

Molto riservato in termini di vita privata, non ha mai pubblicato nulla su un eventuale amore. Molto legato alla sua terra d’origine, ora vive a Roma dove prosegue i suoi studi nella recitazione. Massimiliano Caiazzo ha un profilo Instagram che conta già 131 mila follower sui cui pubblica momenti di vita personale alternati a scatti professionali.