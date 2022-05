Massimiliano Allegri: fidanzata, ex moglie, esonero e stipendio dell’allenatore

Massimiliano Allegri è un allenatore nonché ex calciatore di successo di 54 anni. Ha guidato il Milan ed è al momento al timone della Juventus. Scopriamo qualcosa di più sulla vita privata del mister, il quale ha recentemente perso la testa in panchina.

Massimiliano Allegri: esonero

Nato l’11 agosto 1967, sotto il segno del Leone, a Livorno, Massimiliano Allegri è l’allenatore della Juventus. Al momento ha 54 anni ed è spesso finito sulle prime pagine di cronaca rosa per le sue travagliate relazioni amorose.

Recentemente, durante la finale di Coppa Italia, il mister ha perso la calma ed è stato espulso dal campo. Ha prima protestato vivacemente in occasione della mancata espulsione di Brozovic, che aveva platealmente calciato il pallone dopo essere stato ammonito per una trattenuta su Dybala. Il tecnico della Juve ha poi esagerato dopo il primo rigore concesso all’Inter.

Si è diretto verso la panchina della squadra avversaria: sembrava avercela soprattutto con il secondo di Simone Inzaghi Massimiliano Farris. Il copione si è ripetuto dopo il 4-2 segnato da Ivan Perisic. Forse l’esultanza dello staff dell’Inter o qualche parola di troppo ha acceso la reazione della panchina della Juve. Lautaro ha discusso con Pinsoglio e Bernardeschi, mentre Allegri si è ritrovato ancora nei pressi della panchina dell’Inter. A quel punto Valeri lo ha cacciato. “È passato uno dell’Inter e mi ha dato una pedata…”, ha spiegato il mister successivamente.

La vita amorosa del mister: l’attuale fidanzata

Massimiliano Allegri nel 2021 ha rotto con l’ex compagna Ambra Angiolini. Da allora non si hanno notizie certe sulla sua situazione sentimentale. Tuttavia, alcuni gossip, proprio a ridosso della separazione con l’attrice, lo avevano accostato a una donna “vicina agli ambienti della Juventus”. Si tratterebbe, forse, della persona con cui l’allenatore avrebbe tradito la compagna.

Durante la travagliata separazione da Ambra Angiolini, si è parlato di un “capello biondo” che la conduttrice avrebbe trovato per caso nell’auto di Allegri. E a ottobre 2021, il settimanale Oggi ha provato a comprendere a chi appartenesse. Così, ha pubblicato in copertina la foto di una donna di cui non è stato rivelato il nome e che avrebbe “capelli castani con mèches bionde”.

La persona misteriosa avrebbe 40 anni e sarebbe stata paparazzata venerdì 22 ottobre mentre, intorno alle 23:30, si recava nell’appartamento dell’allenatore della Juventus. Tuttavia, si sarebbe fermata meno di 30 minuti. Una fonte avrebbe suggerito ai giornalisti del settimanale Oggi di cercare la misteriosa presunta nuova compagna di Allegri in ambienti vicini alla Juventus:

“Non occorre andare troppo lontano: la Juve è blindata e tutto, anche gli affari di cuore, si giocano all’interno di un circuito chiuso. Datemi retta, la nuova fiamma di Allegri cercatela lì“.

La donna ritratta sulla copertina di Oggi, secondo quanto sostiene la rivista sarebbe appunto “un volto noto in ambiente Juve e in modo particolare in un esclusivo golf club della città“. Si ipotizza, addirittura, che Massimiliano Allegri abbia già avuto diversi anni fa una relazione con questa persona e che dunque possa essere una sorta di “ritorno di fiamma”.

Tutte le relazioni del tecnico della Juve

Il mister della Juve è stato oggetto di gossip per la prima volta nel 1992. Appena ventiquattrenne, ha lasciato la fidanzata Erika, non sull’altare, ma a due giorni dalle nozze. In preda ai ripensamenti, capì di non amarla e di non sentirsi pronto per il grande passo.