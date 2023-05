Maserada sul Piave, 17enne morto accoltellato durante una lite

È stato ucciso ieri pomeriggio intorno alle 18, Aymen Adda Benameur, studente algerino dell’Istituto F. Besta di soli 17 anni. Il giovane è stato accoltellato a morte a Varago, frazione di Maserada sul Piave.

17enne accoltellato a Maserada sul Piave

«Mi aveva detto che andava a correre. Sono andato a letto e poco dopo sono arrivati due ragazzi a casa mia e mi hanno riferito di aver trovato mio figlio accoltellato. Quando sono arrivato, ho visto che era morto», ha raccontato il padre della vittima.

L’omicidio è avvenuto in Via Primo Maggio (dietro alla chiesa) e pare che a colpire alla pancia con un coltello il 17enne siano stati dei coetanei e connazionali. Si tratterebbe, in particolare, di due minorenni e un maggiorenne che è stato fermato.

Secondo quanto ricostruito, pare che i quattro ragazzi avessero litigato e, al culmine del litigio, uno dei tre abbia accoltellato Aymen. L’arma del delitto è stata ritrovata vicino al cadavere, mentre l’assassino e i complici si sono nascosti sul retro dell’Hotel ristorante Dotto, a 300 metri circa dal luogo del misfatto. Temendo qualche scherzo da parte loro, il proprietario dell’hotel ha chiamato i Carabinieri, che però hanno scoperto il cadavere del ragazzo.

I giovani sono stati accompagnati in caserma per essere sentiti dal magistrato di turno, il pubblico ministero Davide Romanelli. In tarda serata è arrivata la svolta e il presunto killer è stato arrestato.

In Veneto tre omicidi in pochi giorni

Per il territorio della Marca trevigiana è il secondo brutale omicidio, dopo quello duplice di Paese. il 9 maggio scorso sono infatti stati trovati morti due coniugi, Lino e Rosanna, uccisi a colpi di pistola dal fratello di lui.

Il 7 maggio scorso invece, a Fener nel Bellunese, il 53enne Antonio Costa era stato accoltellato, da Pedro Livert Dominguez Sanchez con un’arma da taglio che la vittima usava per difendersi.