Maschi contro Femmine stasera su Rai2: trama, cast e curiosità sul film

Nuovo appuntamento con la comicità di Fausto Brizzi. Stasera 21 aprile, alle 21,20 su Rai2, arriva infatti Maschi contro Femmine, film del 2010 con Paola Cortellesi e Fabio De Luigi. La trama ruota attorno all’eterno conflitto fra il genere maschile e quello femminile, raccontato attraverso gli occhi di quattro coppie le cui storie si intrecciano e influenzano a vicenda. Nel cast anche Nicolas Vaporidis, Carla Signoris e Francesco Pannofino. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Maschi contro Femmine, trama e cast del film stasera 21 aprile 2022 su Rai2

Il film di Fausto Brizzi si concentra, come detto, su quattro coppie di protagonisti. Walter (Fabio de Luigi), allenatore di pallavolo per una squadra di Serie A, non trova più l’intimità con la moglie Monica (Lucia Ocone). Per questo cede alle avances di Eva, il capitano della sua squadra, ma non è abituato ai tradimenti e finisce per mettersi nei guai. A un passo dall’esonero per via degli scarsi risultati in campionato, dovrà trovare un modo per rimettere in piedi la sua vita sentimentale ed evitare il definitivo tonfo sportivo. In parallelo si svolge anche la storia di Ivan (Nicolas Vaporidis) e Marta (Chiara Francini), migliori amici e coinquilini. Il loro rapporto rischia di incrinarsi quando si invaghiscono entrambi della stessa ragazza, Francesca (Sarah Felberbaum). Quest’ultima, di orientamento bisessuale, non disdegna né l’uno né l’altra, pertanto lascia che si sfidino per il suo cuore.

Maschi contro Femmine vede protagonisti anche Diego (Alessandro Preziosi) e Chiara (Paola Cortellesi), vicini di casa ma molto lontani di carattere. Il primo è infatti un playboy che colleziona avventure d’amore in giro per il mondo, mentre lei vive quasi esclusivamente del suo lavoro come infermiera e ambientalista. Un rifiuto di Chiara getta Diego nel più completo sconforto, che sfocia persino in un’impotenza sessuale. Per questo decide di seguire la donna in capo al mondo pur di dimostrarle il suo amore. Infine, spazio alla storia di Vittorio (Francesco Pannofino) e Nicoletta (Carla Signoris), coppia di mezz’età apparentemente felice. Un giorno però la donna scopre il tradimento del marito e, credendo di aver perso la sua bellezza, cade in depressione. Si rivolge a un chirurgo plastico ma, grazie alle attenzioni di un altro uomo, scoprirà di piacersi così com’è.

Maschi contro femmine…e non è solo un film!! pic.twitter.com/Z62UQQ2x85 — Consuelo Mangifesta (@CMangifesta) April 5, 2014

Maschi contro Femmine, qualche curiosità sul film stasera 21 aprile 2022 su Rai2

Capace di incassare oltre 13 milioni di dollari al botteghino nazionale, il film di Fausto Brizzi ha quasi subito ottenuto il via libera per la realizzazione di un sequel. L’anno successivo è infatti uscito Femmine contro Maschi con Claudio Bisio, Nancy Brilli e il duo Ficarra e Picone. Curiosamente, diversi attori protagonisti del sequel sono apparsi nel primo film con un ruolo secondario. Fra le comparse anche diversi volti noti dello sport italiano, tra cui le pallavoliste Francesca Piccinini e Maurizia Cacciatori. Queste ultime sono apparse insieme ad altre stelle del volley italiano – maschile e femminile – nel video ufficiale della soundtrack di Francesco Baccini. Presenti, tra gli altri, Andrea Lucchetta, Andrea Giani, Consuelo Mangifesta e Simona Gioli. Maschi contro Femmine ha ottenuto anche il plauso della critica, tra cui spiccano due Nastri d’Argento come “Miglior commedia” e come “Miglior attrice protagonista” per Paola Cortellesi.