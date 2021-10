Maschi contro femmine: chi è Giorgia Würth, carriera e vita privata della protagonista del film di stasera lunedì 4 ottobre 2021 su Rai3

L’attrice genovese Giorgia Würth è una delle protagoniste di Maschi contro femmine, in onda stasera, lunedì 4 ottobre 2021 alle 21.20 su Rai Tre. Diretta da Fausto Brizzi e uscita nelle sale cinematografiche nel 2010, la commedia esplora l’eterno scontro tra l’universo maschile e quello femminile attraverso le vicende di quattro coppie che, inevitabilmente, finiscono per intrecciarsi, dando vita a una trama dalle mille sfaccettature.

Maschi contro femmine: le cose da sapere sulla commedia in onda stasera su Rai3 alle 21.20

Maschi contro femmine: la trama del film

La storia parte con Walter e Monica. La coppia ha appena avuto un bambino ma il lieto evento, per quanto abbia portato serenità nelle loro vite, ha cambiato irrimediabilmente gli equilibri. La mancanza di intimità tra i due spingerà, lui, allenatore di pallavolo a cedere al corteggiamento di Eva, una delle giocatrici della sua squadra. In parallelo, il focus si sposta, dunque, su Andrea e Marta. Migliori amici e coinquilini da anni, si troveranno ben presto a fare i conti con una situazione imprevista nella quale non avrebbero mai immaginato di imbattersi: si invaghiscono perdutamente della stessa ragazza, Francesca che, lusingata dalle attenzioni di entrambi, lascia che si sfidino per conquistarla. Di scenari inaspettati si parla anche con Diego e Chiara, due vicini di casa praticamente agli antipodi: lui playboy incallito, lei intellettuale e ambientalista. Si odiano profondamente fino a quando una svolta non li avvicinerà. L’ultimo spaccato è quello offerto da Vittorio e Nicoletta, sposati da anni, in crisi e quasi al limite del divorzio. Da un giorno all’altro, la 40enne scopre che il compagno la tradisce e inizia a pensare di aver perso la sua femminilità. Tra ostacoli e difficoltà, imparerà ad amarsi e a riconoscere chi è davvero in grado di apprezzarla in toto, difetti compresi.

Maschi contro femmine: un ensemble di stelle del cinema e della comicità italiana

Accanto a Giorgia Würth, che interpreta il ruolo di Eva Castelli, la capitana della squadra di pallavolo, troviamo Fabio De Luigi nei panni di Walter Bertocchi, Paola Cortellesi in quelli di Chiara, Lucia Ocone in quelli di Monica, Giuseppe Cederna in quelli di Renato, Carla Signoris nel ruolo di Nicoletta, Nicolas Vaporidis in quello di Andrea, Chiara Francini in quello di Marta e Paolo Ruffini in quello di Ivan. Da non dimenticare anche Francesco Pannofino (Vittorio), Luciana Littizzetto (Anna), Luca Calvani (Marco), Claudio Bisio (Marcello), Alessandro Preziosi (Diego), Sarah Felberbaum (Francesca), Emilio Solfrizzi (Piero) e Nancy Brilli (Paola). La pellicola è stata accolta positivamente da pubblico e critica: al botteghino ha incassato più di 13 milioni di euro e ha ricevuto ben due candidature ai Nastri D’Argento per miglior commedia e miglior attrice protagonista (con la nomination di Paola Cortellesi). Ma non è tutto. Il regista ha vinto anche il premio Diamanti al cinema nella categoria ‘Miglior Regia’ al Festival del Cinema di Venezia nel 2011. Lo stesso anno in cui è uscito Femmine contro maschi. Che, più che come un sequel, si sviluppa come uno spin off, approfondendo avventure e disavventure dei personaggi secondari del primo capitolo.

Maschi contro femmine: carriera e vita privata di Giorgia Würth

Maschi contro femmine: Tra cinema, tivù e scrittura

Nata a Genova nel 1979, Giorgia Würth si è barcamenata tra la carriera di attrice, scrittrice, conduttrice radiofonica e annunciatrice. Dopo la laurea in Scienze e Tecnologie della comunicazione, ha iniziato a studiare canto, recitazione e teatro e, in parallelo, ha lavorato come modella. La sua carriera è iniziata nel 1998 come presentatrice sul canale per ragazzi Disney Channel. Dal 2003 al 2008 è stata una delle signorine buonasera di Rai Tre e, contemporaneamente ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo del cinema e della fiction. Debuttando, nel 2007, in Viaggio in Italia – Una favola vera, film per la televisione di Paolo Genovese e Luca Miniero. Nel 2009 ha ottenuto un ruolo nella celebre soap di Rai Tre Un posto al sole, nella serie tivù di Rai Uno Il bene e il male e, successivamente, nella sesta stagione del cult Un medico in famiglia. Ma non finisce qui. Nello stesso anno, infatti, è entrata nel cast del film Ex di Fausto Brizzi e ha interpretato la parte di Ilona Staller nella miniserie Moana, diretta da Alfredo Peyretti e trasmessa su Sky Cinema 1. Tra 2011 e 2017, ha recitato accanto a Ezio Greggio in Box Office 3D – Il film dei film, ha vestito i panni della pallavolista Eva in Maschi contro femmine e Femmine contro maschi, ha condotto l’edizione italiana di Voglio vivere così su Cielo, è stata una delle protagoniste del successo di Canale 5 Le tre rose di Eva, ha diretto il documentario Salvatrice in omaggio a Sandra Milo, è ritornata a lavorare con Brizzi in Come è bello far l’amore e ha preso parte a Casa Flora, uno sceneggiato prodotto dalla Televisione della Svizzera Italiana. Nel 2021 è stata Camilla nella serie per ragazzi Marta & Eva e ha recitato in Diversamente di Max Nardari e Boys di Davide Ferrario. Nel suo curriculum, non sono mancati i camei in videoclip di artisti celebri come Biagio Antonacci e Francesco Baccini, le esperienze in radio (tra cui, la conduzione della trasmissione Il geco di città su Radio Due) e i libri. Würth, infatti, ha coltivato negli anni anche la passione per la scrittura, pubblicando ben tre opere: Tutta da rifare, L’accarezzatrice e IO, LUI e altri effetti collaterali.

Maschi contro femmine: vita privata di Giorgia Würth

Dal 2008 al 2012, Giorgia Würth è stata fidanzata con Fausto Brizzi. Della sua vita privata, da allora, non si è più saputo nulla. Fino a gennaio 2018, quando ha annunciato di essere diventata madre di due gemelli, Leila e Lucas. Il nome del padre dei bambini, tuttavia, rimane coperto dal mistero.