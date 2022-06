Covid, mascherine ai seggi: Salvini annuncia il ricorso

Il caso mascherine dopo aver toccato il mondo scuola, in vista degli esami di terza media e di maturità, arriva nelle urne. In vista delle votazioni di domenica prossima, con molti Comuni a dover decidere chi li guiderà e il referendum abrogativo sulla giustizia, le polemiche sull’utilizzo obbligatorio delle Ffp2 sono sfociate dopo le parole di Matteo Salvini. Il leader della Lega già in mattinata è intervenuto con esempi di eventi con molte persone, criticando la scelta del governo di mantenere la norma. E il numero uno del Carroccio annuncia: «Faremo ricorso contro l’obbligo».

Salvini e il ricorso: «È una follia»

Matteo Salvini non arretra di fronte alla polemica e anzi la alimenta. L’attacco è partito dalla trasmissione Mattino Cinque, in cui il leader della Lega ha spiegato: «Ci sono le feste del Milan il concerto di Vasco Rossi con 100 mila persone, puoi andare dove vuoi senza mascherine, ma domenica 12 giugno, con 40 gradi, senza mascherine non ti fanno votare. È una follia». Salvini ha parlato anche di ricorso e promette battaglia in questi cinque giorni che mancano prima del voto: «Faremo ricorso contro l’obbligo di mascherine ai seggi». Ma l’attacco non si è fermato alle mascherine. Sul referendum sulla giustizia ha attaccato i giornalisti e la tv di Stato: «La Rai e alcuni giornali stanno nascondendo i referendum. C’è un clima di censura, un bavaglio e un furto di democrazia sui referendum sulla giustizia che è una vergogna internazionale».

Reddito di cittadinanza: Salvini torna sul come cambiare la legge

Tra i temi toccati da Matteo Salvini c’è anche il reddito di cittadinanza. «Va cambiato», ha ribadito, spiegando nuovamente il suo pensiero. Come? «Io lo lascerei a chi non può lavorare. I soldi a chi può lavorare e non vuole lavorare li girerei alle aziende. Toglierlo a tutti mi sembra un’ingiustizia, ma è vero che darlo a casaccio induce al lavoro nero».