Continua la baruffa sulle mascherine Ffp2 rosa fornite agli agenti di alcune questure italiane tra cui Pavia, Varese, Sicuracusa, Ferrara e Venezia. Il Sindacato Autonomo di Polizia, il Sap ha inviato una lettera di protesta al capo della Polizia Lamberto Giannini perché il colore non sarebbe «consono». Della sigla che rappresenta circa 20 mila poliziotti si parlò molto nel 2014 per gli applausi che al congresso nazionale vennero riservati agli agenti condannati per l’uccisione di Federico Aldrovandi e per le dichiarazioni dello storico segretario Gianni Tonelli, poi eletto con la Lega, su Stefano Cucchi: «Se uno ha disprezzo per la propria condizione di salute, se uno conduce una vita dissoluta, ne paga le conseguenze», disse. Posizioni che vengono ricordate da molti utenti su Twitter.

chiariamo un attimo il concetto di “indecoroso per la divisa” #mascherinerosa pic.twitter.com/tkfsjq8w6j — Sissi 🫁 (@iamnotthedrama) January 14, 2022

Il colore rosa delle mascherine è giudicato «indecoroso»

«Ci è sembrato doveroso scrivere al capo della Polizia, Lamberto Giannini, poiché in alcune province sono arrivate forniture di Ffp2 di colore rosa», ha spiegato in una nota riportata dall’Adnkronos il segretario generale del Sap Stefano Paoloni. «In questo momento in cui, l’uso dei suddetti dispositivi è diventato obbligatorio, in molte più occasioni rispetto alle disposizioni del precedente decreto legge, ci è sembrato non decoroso per la divisa ricevere degli apparati di protezione come quelli giunti in alcune province». Il problema, continua la nota, «non nasce da un pregiudizio sul colore, ma dal fatto che l’uso dell’uniforme è regolamentato. Sulla base del giuramento fatto, è necessario che anche gli indumenti vengano portati con decoro e rispetto per l’Istituzione a cui si appartiene». Soprattutto in un momento storico, aggiunge Paoloni, «in cui la narrativa ci racconta di una crescente avversione nei confronti delle Forze dell’Ordine, diventa necessario adottare sobrietà e rispetto per le divise indossate. Cose che devono far parte dell’ambito di chi è chiamato a far rispettare le regole. Diventa pertanto sconsigliato l’uso di accessori non idonei e che non rappresentano l’Amministrazione. Riteniamo per tanto che gli indumenti e gli accessori utilizzati debbano essere consoni e coerenti con la divisa, così come è sconsigliato utilizzare mascherine vistose o con ornamenti eccessivi e che non portino simboli di richiamo all’Istituzione».

Il Sap chiede un immediato intervento e mascherine di colore diverso

Meglio allora, suggerisce il Sap, cambiare tinta. «Reputiamo dunque che colori che non siano coerenti con la divisa diano una parvenza di minore autorevolezza, sempre tenendo presente il particolare periodo storico e il pregiudizio che alcuni nutrono nei confronti delle Forze dell’Ordine». Per questo il Sap chiede, come ribadito nella lettera a Giannini, «un immediato intervento volto ad assicurare che i colleghi prestino servizio con mascherine di un colore diverso (bianche, azzurre, blu o nere) e comunque coerenti con l’uniforme della Polizia di Stato evitando dispositivi di altri colori o con eventuali decorazioni da ritenere assolutamente inopportuni soprattutto se acquistati e forniti dall’Amministrazione».

La posizione della Segreteria Siap di Palermo

Contro i colleghi del Sap, la Segreteria Siap di Palermo che scrive su Twitter: «Le FFP2 sono uno strumento indispensabile; è fondamentale che vengano fornite a chi opera in prima linea e soffre per e con il Paese, non c’è tempo per sciocchezze “machiste” e medievali basate su apprezzamenti cromatici!». E, in un altro post aggiunge: «La Polizia di Stato è, Donne e uomini evoluti, colti, intelligenti(La maggioranza assoluta!). Donne e Uomini che lottano quotidianamente contro stereotipi e questioni di genere. Alcune uscite medievali mortificano il faticoso lavoro fatto negli anni da tutti noi».

Le FFP2 sono uno strumento indispensabile; è fondamentale che vengano fornite a chi opera in prima linea e soffre per e con il Paese, non c'è tempo per sciocchezze "machiste" e medievali basate su apprezzamenti cromatici!

*Segreteria SIAP Palermo*#mascherinerosa #mascherine pic.twitter.com/IwC9p7RW2P — S.I.A.P. PALERMO (@SiapPalermo) January 14, 2022

La questione mascherine rosa è veramente «ridicola», sottolinea Pietro Raffa, Partner e Head of Digital di MR & Associati, responsabile Web Advocacy di FB Bubbles, blogger e docente. «Ma quindi le donne non dovrebbero indossare la divisa blu perché il blu sarebbe associato agli uomini? La verità è che accostare un colore a un genere è veramente triste e desueto»

La questione #mascherinerosa è veramente ridicola. Ma quindi le donne non dovrebbero indossare la divisa blu perché il blu sarebbe associato agli uomini? La verità è che accostare un colore a un genere è veramente triste e desueto — Pietro Raffa (@pietroraffa) January 14, 2022

Il problema, gli fa eco Sher, «non è la mascherina rosa. Il problema è che assegnate un colore alla vostra dignità»

Il problema non è la mascherina rosa. Il problema è che assegnate un colore alla vostra dignità.#mascherinerosa — sher (@chiaravix) January 14, 2022

#MascherineRosa: l’ironia sui social

Sui social intanto da ieri si moltiplicano meme e battute sulla polemica. Alcuni utenti fanno notare che le mascherine rosa, indecorose per la polizia, potrebbero tranquillamente essere distribuite ai bambini delle scuole. O agli insegnanti: «Lamentatevi delle #mascherinerosa con noi #insegnanti che da due anni riceviamo quelle chirurgiche di carta velina», scrive Robiberta. Su Twitter, dove l’hashtag è di tendenza, c’è chi ha coniato un nuovo acronimo: «A.C.A.M, All Cops are mMyssKeta».

A.C.A.M.

All Cops Are MyssKeta#mascherinerosa — Santi Numi (@laBraito) January 14, 2022

Dopo le #mascherinerosa, twitta Ilmarziano, «ecco la nuova pantera della polizia».

Dopo le #mascherinerosa ecco la nuova pantera della polizia pic.twitter.com/7arnyPOKRM — ilmarziano (@ilmarziano1) January 14, 2022

«Quando la Pantera Rosa sfida l’Ispettore Clouseau», scrive Mr Efis.

E chi cita il Blue Oyster di Scuola di polizia.

mascherine Ffp2 rosa: il sindacato di Polizia ci ripensa "così possiamo continuare a frequentare in incognito il Blue Oyster"#mascherinerosa #Polizia #mascherine #14Gennaio pic.twitter.com/1bbLTf9wfz — Sirio (@siriomerenda) January 14, 2022

Molti internauti hanno ricordato il sottomarino rosa di Operazione sottoveste con Cary Grant e Tony Curtis.

Per un intero sottomarino mica era nato tutto sto piagnisteo…#mascherinerosa pic.twitter.com/oLyYuDNsJ3 — MollyB (@MollyB___) January 14, 2022

E se lo stesso valesse per i ciclisti del Giro di Italia?

I ciclisti del prossimo Giro d'Italia: non indossiamo la #magliarosa, indecorosa per lo sport che pratichiamo. #mascherinerosa pic.twitter.com/aEkzoSZUkT — Stefano Caldarone (@StefanoCalda) January 14, 2022

Da Palermo c’è chi propone di portarle allo stadio Renzo Barbera: «A noi vanno benissimo»

Portatele all'ingresso del Renzo Barbera, a noi vanno benissimo#mascherinerosa pic.twitter.com/KoGUjerbHj — /* J.ø.w.á. caramel and nuts */ (@_jowa_) January 14, 2022

In Dope Show del 1998, Marilyn Manson aveva già previsto tutto, scrive Franz Foti.