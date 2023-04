Mascherine, dal 1 maggio non saranno più obbligatorie negli ospedali (con eccezioni)

La direzione annunciata qualche mese fa è sulla via dell’attuazione: il prossimo 30 aprile scadrà l’obbligo di indossare le mascherine all’interno di ospedali e altre strutture sanitarie, ma con delle eccezioni. La direzione del ministero della Salute parla di «allentamento della morsa» specificando che il via libera non riguarderà tutti i reparti: resteranno esclusi i reparti con pazienti fragili e i reparti di cure intensive, dove si manterrà l’obbligatorietà dell’uso della mascherina.

Mascherine obbligatorie negli ospedali fino al 30 aprile

Le mascherine hanno le ore contate negli ospedali, ma con delle limitazioni, come spiegato dal ministro Orazio Schillaci: «La direzione sarà sicuramente quella di un allentamento della morsa, ma non per tutti i reparti: penso a quelli dove ci sono pazienti fragili. Domani abbiamo una riunione su questo tema, di cui comunicheremo i risultati». Per quanto riguarda i tamponi, continueranno a essere effettuati per chi si ricovera o arriva in Pronto soccorso, ma solo ai sintomatici.

Schillaci risponde alle domande su Aifa e compendo medici

Schillaci, verso la fine della conferenza stampa, ha risposto a delle domande sull’Aifa, confermando che il ministero è al lavoro «per modernizzarla, per renderla più al passo con i tempi». Durante l’incontro con la stampa, Schillaci ha toccato anche il tasto dolente dei medici gettonisti, affermando: «Dovevo arrivare io, come ministro per arrivare a capire che erano pagati 3-4 volte di più? Hanno detto che abbiamo tagliato per gli anni 2024-5-6. Ma il Def pubblicato, che si riferisce alla spesa e non al Fondo sanitario nazionale, è uguale a quello di aprile 2022, forse alcuni stakeholder che ora si meravigliano o ignoravano o hanno fatto finta di non vedere questa cosa».