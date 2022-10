Addio mascherine: nell’Italia della Meloni averle sarà come indossare la maglia del Che

Devo avercela ancora, da qualche parte. La mia prima mascherina, datata fine marzo 2020. Un pregevole lavoro di artigianato casalingo ispirato dall’irreperibilità delle mascherine chirurgiche e da alcuni tutorial su YouTube: un panno mangiapolvere fissato con due elastici da cartoleria. Era stata preceduta da una mascherina per occhi, di quelle che servono per dormire in aereo, convertita in presidio anti-Covid semplicemente abbassandola sulla bocca. Dopo la mascherina-Swiffer ci fu quella fatta con la carta-forno, pieghettata e spillata, che più che un presidio medico sembrava un lavoretto dell’asilo. In un cassetto ho ancora un certo numero di mascherine lavabili di stoffa fantasia, quelle che si vendevano non solo nelle bancarelle, ma anche nei negozi fighetti: le abbinavo all’outfit o all’umore, e davano un tocco pandemicamente sbarazzino a qualunque look. Quella cui sono più affezionata è una mascherina lilla fatta all’uncinetto, regalatami da un’amica, e che potrei riciclare come perizoma.

Quelle mascherine fai-da te funzionavano alla grande. Permettevano di passare inosservati, uscire struccati, canticchiare per strada senza sembrare matti, risparmiare su filler e botox, fare le boccacce all’ignaro interlocutore, fingere di non riconoscere persone sgradite. L’unica cosa che non facevano era proteggere dal Covid. E così, quando sono diventate più reperibili e meno costose, ho adottato le mascherine serie consigliate dai virologi e prescritte dalla legge. Quelle che sembrava dovessero entrare in pianta stabile nella nostra vita quotidiana, indispensabile scudo per proteggere noi stessi e gli altri. E che invece dal primo ottobre torneranno a essere scrupolo, vezzo, capriccio, precauzione di dubbia utilità, residuo di un passato da dimenticare – più o meno come la Costituzione secondo il centrodestra. Anche i saluti con il gomito, lo spray igienizzante sempre a portata di mano, che pensavamo sarebbero diventati normalità per il resto dei nostri giorni, sono già candidati all’archivio dei ricordi d’epoca, come i miniassegni o le palline clic-clac. Voi ve li ricordate tutti i nomi dei vari vaccini e i rispettivi meccanismi d’azione? Io devo andarli a ripassare su Wikipedia. Eppure solo un anno fa eravamo in grado di concionare per ore sulle differenze fra Pfizer-Biontech e Moderna, fra AstraZeneca e Janssen, su proteine spike e RNA messaggero, e l’attesa per l’uscita di un nuovo siero immunizzante era più spasmodica di quella per il nuovo iPhone. Tutto finito.

Si chiude la lunga parentesi in cui era così facile sentirsi speciali. Chi aveva il green pass rafforzato super accessoriato extra-lusso con tutti i richiami e i booster al loro posto poteva sentirsi un paladino della scienza e insieme un benefattore della patria. Chi rifiutava il vaccino perché messo in guardia da Byoblu, da mago Merlino o da suo cognato, si ammantava a martire della libertà, erede di tutti i ribelli e dei perseguitati della storia, da Spartaco ad Anna Frank. Gli infettati non ospedalizzati trasmettevano via social il loro personale Tutto il Covid minuto per minuto, fischio d’inizio la foto delle due lineette sul tampone, poi 15 giorni di selfie dal letto o dal divano e chiusura con foto del tampone negativo, salvo tempi supplementari dovuti a negativizzazione ritardataria. E poi c’erano i guariti. Per un certo periodo bastava dire «io l’ho avuto», anche in forma asintomatica, per acquistare d’emblée l’aura del reduce e diventare subito il centro dell’attenzione. Poi, quando lo abbiamo preso tutti, facevamo a chi l’aveva avuto più lungo, e ci raccontavamo i rispettivi decorsi con una minuzia che fino ad allora si sentiva solo nei capannelli delle mamme quando rievocavano i rispettivi travagli. Insomma, se da un lato la pandemia ha limitato la socialità, dall’altro ha riempito i suoi vuoti di conversazione, e del resto l’entusiasmo con cui ci siamo buttati a parlare di una brutta malattia denuncia che anche i pieni non erano granché.

Non ne siamo usciti migliori, ammesso che ne siamo usciti. Gli ultimi bollettini dicono che i contagi stanno riprendendo quota, ma non se li fila più nessuno. Il Covid è diventato come un thriller moscio dove non ci sono abbastanza morti, e i no vax, compreso il neo-parlamentare Stefano Puzzer, si stanno rendendo conto con terrore che il periodo più eccitante della loro vita si è irrimediabilmente chiuso. Speriamo sia davvero così, perché c’è solo una cosa peggiore del lockdown: un lockdown con i termosifoni freddi e senza il pane home-made perché il forno è troppo energivoro e in casa il posto più tiepido dove far lievitare la pasta madre è dentro la tua camicia. Ma possiamo stare tranquilli: Giorgia Meloni premier si guarderà bene dal ripristinare l’emergenza, se non vuole avere la sua piazzale Loreto quando ancora devono tagliare il traguardo gli ultimi neo-marciatori su Roma. E chissà, può darsi che nell’Italia targata Fdi la mascherina, morta come presidio sanitario, risorgerà come simbolo di dissenso. La Ffp2 come il fiocco anarchico, la kefiah o la maglietta del Che. Andrà a finire che a chi la indossa sarà vietato salire sui mezzi pubblici.