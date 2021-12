Dal Giappone le mascherine che diventano fluo se si è positivi al Covid

Una mascherina fluorescente per rilevare la positività al Covid-19. Questo l’ultimo brevetto di un team di scienziati giapponesi che, utilizzando anticorpi ricavati da uova di struzzo, stanno lavorando alla messa a punto di un dispositivo in grado di proteggere e, contemporaneamente, diagnosticare il virus in maniera rapida ed economica.

Come funzionano le mascherine fosforescenti

Tutto è iniziato quando i ricercatori della Kyoto Prefectural University, guidati dal professor Yasuhiro Tsukamoto, hanno scoperto la straordinaria resistenza degli uccelli alla malattia. Partendo da questo dato, hanno creato un prototipo di mascherina provvisto di un filtro estraibile. Nella loro prima sperimentazione, a febbraio 2021, lo hanno fatto indossare a un campione ristretto di 32 cavie. E, dopo otto ore, hanno tentato la prova del nove: cospargendolo di una sostanza spray (contenente le immunoglobuline dei volatili, ottenute iniettando negli esemplari di sesso femminile una forma inattiva e inoffensiva di coronavirus), lo hanno esposto alla luce ultravioletta. I filtri indossati da persone ammalate si sono ‘illuminati’ nelle zone del naso e della bocca e le tracce sono gradualmente sparite man mano che, col passare dei giorni, la carica virale diminuiva e i soggetti presi in esame iniziavano a guarire.

Researchers at Kyoto Prefectural University in western Japan have developed masks that use ostrich antibodies to detect COVID-19 by glowing under ultraviolet light https://t.co/NXL6RmLUFQ pic.twitter.com/xz4yRc32eq — Reuters (@Reuters) December 10, 2021

Gli obiettivi degli scienziati

I test, ovviamente, non si sono mai fermati e lo stesso Tsukamoto ha avuto modo di verificare in prima persona l’efficacia dell’invenzione. Una volta scoperto di essere positivo grazie a una delle mascherine indossate, ha confermato l’attendibilità della diagnosi con un tampone. L’obiettivo dell’équipe, ora, è estendere le ricerche a un parterre di candidati più ampio (almeno 150) e ottenere il più presto possibile il lasciapassare del governo, in modo da mettere in commercio il kit entro il 2022. Approfittando, eventualmente, dell’attesa per studiare un modello alternativo in grado di funzionare anche senza raggi UV. «Gli struzzi sono capaci di sviluppare differenti tipi di proteine utili a neutralizzare corpi esterni che si insinuano nel nostro sistema immunitario», ha spiegato Tsukamoto al Japan Times, «se prendessimo seriamente in considerazione quest’opzione, potremmo produrre anticorpi in grosse quantità e senza sperperare quantità improponibili di denaro. Per ora, il nostro lavoro rimane un esperimento ma abbiamo intenzione di trasformarlo in uno strumento diagnostico pratico, semplice e utilizzabile da chiunque».