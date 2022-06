Mascherine, Costa: «Il 15 giugno via le ultime misure restrittive»

Il 15 giugno si sta avvicinando: manca appena una settimana al giorno in cui scadono le norme che prevedono l’obbligo di vaccinarsi per gli over 50 e per il personale delle forze dell’ordine e della scuola, così come quello di indossare le mascherine in alcuni luoghi al chiuso, come i mezzi pubblici, cinema e teatri. È proprio su questo ultimo aspetto che continuano a esserci più discussioni in seno al governo: c’è infatti chi vorrebbe mantenere l’obbligo di usare la protezione su aerei, treni, autobus. Sulla questione è intervenuto, a Radio anch’io su Rai Radio1, il sottosegretario alla Salute Andrea Costa: «Il 15 giugno credo che andremo a rimuovere le ultime misure restrittive come le mascherine al chiuso. L’obiettivo del Governo è sempre stato quello di creare le condizioni per una convivenza con il virus del Covid-19», ha dichiarato.

Covid, quali sono le ultime misure destinate a cadere

Visto che l’obbligo di mascherina sui mezzi pubblici (così come in cinema e teatri) rimane di fatto l’ultimo provvedimento restrittivo in vigore, almeno a livello di dispositivi di protezione personali, Costa non può che riferirsi ad esso. Già un mese fa, il sottosegretario aveva detto: a Radio24: «Dopo il 15 giugno credo ci siano le condizioni per arrivare ad una estate senza restrizioni». Appena ieri, però, erano state queste le parole di Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità, ospite di Sky Tg24: «Possiamo liberarci dalla mascherina in questa fase in alcuni contesti, credo che vi sarà un orientamento di conferma sul trasporto pubblico, sui treni a lunga percorrenza e forse ma non è detto sugli aerei».

Covid, gli studenti sosterranno gli esami con la mascherina

Giù incidenza cumulativa (che si è abbassata a 207 casi su 100 mila abitanti), indice di trasmissibilità, occupazione di aree mediche e terapie intensive. Gli indicatori sono tutti favorevoli per un ritorno alla normalità che però, per adesso, non riguarderà la scuola: anche in occasione degli esami, gli studenti dovranno infatti indossare la mascherina. «Quando a settembre abbiamo deciso di aprire le scuole in presenza abbiamo fatto un patto: garantire la sicurezza di tutti. La mascherina è il simbolo di questo patto di vicinanza. Si metta l’accento sul fatto che stiamo dando gli esami in maniera regolare, non che abbiamo la mascherina», ha detto il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi a Sky Tg24.