Mascherine cinesi, Arcuri indagato per peculato, abuso d’ufficio e corruzione

Peculato, abuso d’ufficio e corruzione. Per questi reati risulta indagato l’ex commissario all’emergenza Covid Domenico Arcuri. L’indagine era stata anticipata lo scorso mese d’aprile da diversi quotidiani, adesso è stata confermata dal diretto interessato tramite il suo ufficio stampa. E se per la corruzione è stata formulata la richiesta d’archiviazione da parte dell’accusa, sulla quale comunque dovrà esprimersi il giudice per le indagini preliminari Paolo Andrea Taviano, per gli altri reati l’inchiesta andrà avanti.

La nota dell’ufficio stampa di Domenico Arcuri

Sabato scorso Arcuri era stato ascoltato dai Pubblici ministeri di Roma Varone e Tucci, in relazione all’inchiesta sulle mascherine, come ha fatto sapere l’ufficio stampa dell’ex commissario attraverso una nota. «È stato possibile un chiarimento e un confronto che si auspicava da molto tempo con l’autorità giudiziaria, rispetto alla quale sin dall’inizio dell’indagine il dottor Arcuri ha sempre avuto un atteggiamento collaborativo, al fine di far definitivamente luce su quanto accaduto».

Indagato Arcuri, l’indagine sulle mascherine provenienti dalla Cina

L’inchiesta riguarda l’acquisto di 801 milioni di mascherine provenienti dalla Cina per un valore complessivo di 1,25 miliardi di euro. I dispositivi di protezione individuale servivano a tamponare la carenza riscontrata durante la prima ondata di pandemia da Covid19. Nell’occhio del ciclone però sarebbero finite le commissioni indebite intascate da coloro che trattarono la commessa con tre consorzi cinesi nella primavera del 2021. Arcuri non è l’unico indagato, con lui ci sono anche il suo vice Antonio Fabbrocini, Mario Benotti, ex giornalista Rai, la sua compagna Daniela Guarnieri, l’imprenditore Andrea Tommasi, il banchiere originario di San Marino Daniele Guidi, Antonella Apullo, già segretaria al ministero per le Infrastrutture. Oltre al trader ecuadoriano Jorge Solis.