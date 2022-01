Mascherine chirurgiche e FFP2: quali sono le differenze tra i due dispositivi

Le mascherine maggiormente utilizzate dai cittadini per limitare la diffusione del Covid sono le chirurgiche e le FFP2: dispositivi medici (DM) i primi e di protezione individuale (DPI) i secondi, sono diverse le differenze che intercorrono tra i due modelli.

Mascherine chirurgiche e FFP2: la capacità filtrante

La prima caratteristica che li differenzia riguarda la loro capacità filtrante. Se infatti quella delle mascherine chirurgiche è soprattutto verso l’esterno (pari al 95%, contro il 20% verso chi la indossa), quella delle FFP2 supera il 90% sia in uscita che in entrata. Ciò vuol dire che le prime sono utili solo se indossate da tutti, perché bloccano la fuoriuscita di droplet e goccioline potenzialmente infette ma non proteggono chi le porta dall’inalazione di particelle aeree. Questo avviene perché questi dispositivi non aderiscono bene al viso, permettendo così l’ingresso di aria dall’ambiente circostante, e perché gli strati filtranti non trattengono le eventuali particelle infette più piccole: un soggetto positivo al Covid che ne è munito protegge dunque gli altri dall’eventuale contagio ma non è protetto se entra in contatto con una persona positiva che non la porta.

Le FFP2 sono invece in grado di filtrare molto di più sia verso l’esterno che verso l’interno, tanto che si parla di un’efficacia al 92% in entrambi i casi. Tra i diversi strati di tessuto in grado di non far passare le particelle che possono trasportare il virus ce n’è infatti uno in polipropilene che crea minuscoli modelli di fibre irregolari per intrappolarle. Ciò fa sì che queste mascherine proteggano sia l’individuo che le indossa sia chi è nelle vicinanze, perché non permettono alle particelle infette di fuoriuscire o di penetrare dall’esterno.

Mascherine chirurgiche e FFP2: utilizzo e durata

Queste caratteristiche lasciano intendere i diversi utilizzi per cui sono consigliati i due dispositivi: quelli medici sono utili per le attività quotidiane, quelli di protezione individuale in situazioni di assembramento, nei luoghi chiusi e in circostanze ad alto rischio contagio.

Un’altra differenza tra le mascherine FFP2 e le chirurgiche concerne la durata: le prime andrebbero tenute per un massimo di 7/8 ore consecutive mentre le seconde per un periodo inferiore, intorno alle 3/4 ore. La cosa importante è che entrambe siano indossate correttamente, dopo aver lavato le mani e coprendo interamente naso e bocca.