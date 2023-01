TikTok, cos’è il Mascara trend e perché è diventato virale

Su TikTok l’ultimo trend pare essere quello del mascara. E no non riguarda consigli per il make up, tutt’altro. Si tratta di un vero e proprio linguaggio in codice per evitare di essere bannati.

Mascara Trend su TikTok: un modo per parlare di sessualità

#Mascaratrend è il nuovo modo con cui gli utenti possono discutere di sessualità senza essere bannati dalla piattaforma. Si tratta dunque di un metodo che permette di trattare argomenti che sono vietati sul social TikTok la cui policy vieta la pubblicazione di contenuti sessualmente espliciti, pornografici o immagini di nudo.

Mascara wand e lip gloss: il nuovo linguaggio in codice

In particolare con il termine mascara wand (lo scovolino del mascara) si fa riferimento al pene del proprio partner. Mentre con lip gloss ci si riferisce alla vagina. Commenti come: «Il mio mascara è molto bello, solo che a volte sparisce e non capisco se l’ho perso e non lo ritroverò più» o «Mi piaceva il mio mascara ma il suo scovolino si piegava tutto», o, ancora: «Amo il mio mascara, penso che sia il migliore che si possa trovare, non voglio perderlo» assumono tutto un altro significato.

L’algospeak e i modi per aggirare le censure dei social

Non si tratta certo di una novità. Il Washington Post per esempio parla di algospeak, una lingua creata per aggirare le regole degli algoritmi social. Gli utenti più giovani, soprattutto della Generazione Z, hanno trovato modi per aggirare l’ostacolo: nip nops sta per capezzoli (da nipples), dollar bean per lesbica (da “le$bian”), spicy eggplant signific vibratore. In alternativa si possono anche usare le emoji, come l’icona della pannocchia (corn in inglese) per indicare il porno.