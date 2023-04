Marzia Capezzuti scomparsa da un anno: tre arresti per maltrattamenti ed omicidio

Svolta nelle indagini sull’omicidio di Marzia Capezzuti, la ragazza di 29 anni scomparsa circa un anno fa nel salernitano. Ad ottobre scorso son stati ritrovati i suoi resti e stamane i familiari sono stati arrestati con le accuse di maltrattamenti, tortura e omicidio.

Marzia Capezzuti scomparsa: tre arresti

I Carabinieri del nucleo investigativo di Salerno stanno eseguendo le ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di tre persone, una emessa dal gip del Tribunale ordinario e l’altra da quello per i Minorenni di Salerno, su richiesta delle rispettive Procure.Gli indiziati i sospetti responsabili dell’uccisione di Marzia sono alcuni dei suoi familiari. Nello specifico si tratta una donna, di un uomo e di un minorenne, accusati come anticipato di maltrattamenti, tortura ed omicidio. I primi indiziati sono sempre stati i conoscenti della vittima: la 29enne era infatti segregata e tenuta come schiava, picchiata e con evidenti segni di violenze, soprattutto sul volto, alcuni giorni prima della sparizione.

Per l’omicidio della ragazza sono state indagate sette persone tra cui la sorella minorenne dell’ex fidanzato di Marzia, ospite della famiglia di quest’ultimo. Secondo le ipotesi di chi indaga, la ragazza sarebbe stata picchiata, maltrattata e abusata dalla famiglia ospitante. Il motivo? La possibilità, per queste persone, di ricevere i soldi della pensione.

I fatti

La 29enne era originaria di Milano ed è scomparsa l’8 marzo di un anno fa, la sera del suo compleanno, dal paesino di Pontecagnano Faiano (Salerno). A fine ottobre 2022 fu ritrovato il suo corpo in un casolare abbandonato a Santa Tecla, nel vicino comune di Montecorvino Pugliano. Sul cadavere evidenti segni che indicavano uno strangolamento. L’ultimo avvistamento della ragazza risaliva al 7 marzo 2022, quando qualcuno l’avrebbe notata uscire accompagnata dalla cognata e da altri parenti di quest’ultima.