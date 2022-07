Marvel, fase 5 e 6: tutti i film e le serie TV annunciate

La Marvel sta andando alla grande con la fase 5 e 6, un arco di tempo che prevede tantissimi progetti tra film, serie Tv e anche serie animate. La fase attuale (la 4) è partita con Shang Chi e i dieci anelli, Vedova Nera, The Eternals, Spiderman No Way Home, Doctor Strange & The Multiverse of Madness e con Thor Love & Thunder. Questa parte terminerà con due serie Tv: la prima è sulla cugina di Hulk, She Hulk: Attorney at Law, mentre l’altra è la serie animata I’m Groot. Entrambe sono previste per agosto 2022. Il film che concluderà questa fase è invece il secondo Black Panther, Black Panther Wakanda Forever, che uscirà nelle sale il prossimo 11 novembre. Cosa succede ora e quali sono i nuovi annunci?

Marvel fase 5 e 6: i film

Per la fase 5, parliamo di film e serie Tv che usciranno nel corso del 2023. I film saranno cinque:

Ant-Man and the Wasp: Quantumania – terzo film di Ant-Man;

Guardiani della Galassia vol. 3;

The Marvels;

Daredevil: Born again – si tratta del primo film di Daredevil dopo la sua apparizione in Spiderman No Way Home e sarà nelle sale nel 2024;

Captain America: New World Order. Anche questo lo vedremo nel 2024.

La Marvel, dopo il passaggio dalla fase 5 alla 6 allenterà un po’ la presa, almeno per quanto ne sappiamo finora. Le pellicole già annunciate tra il 2024 e il 2025 sono:

Fantastic 4;

Avengers, the Kang Dinasty;

Avengers: Secret Wars.

I progetti collaterali: serie Tv e animate

Per quanto riguarda le serie Tv, invece, ci saranno per la fase 5:

Secret Invasion;

Echo;

La seconda stagione di Loki;

Iron Heart;

Blade;

Thunderbolts.

Sicuramente la casa di produzione non mancherà di fare ulteriori annunci nei prossimi mesi e i fan avranno molto da scoprire. Il film The Eternals ha infatti mostrato i Celestiali e l’arrivo dei Fantastici 4 nella Fase 6 fa ipotizzare l’arrivo di Silver Surfer nel 2025-2026.