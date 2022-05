Storica Martina Trevisan: è in semifinale al Roland Garros

Una pagina di storia incredibile, scritta dopo un match eccellente in cui ha superato 2-1 (6-2, 6-7, 6-3) la canadese Leylah Fernandez. Martina Trevisan completa una vera e propria impresa e riporta l’Italia del tennis femminile in semifinale al Roland Garros per la prima volta dal 2013 a oggi, la quinta di sempre. Sfiderà la vincente tra Coco Gauff e Sloane Stephens, entrambe statunitensi. Ma intanto si gode una vittoria straordinaria, che arriva a 28 anni, dopo aver vinto il suo primo titolo Wta a Rabat.

Il match: Trevisan si impone 2-1 su Fernandez

Martina Trevisan conquista la semifinale al termine di un match splendido, sofferto nella parte centrale e poi vinto con grinta e caparbietà. Il primo set se lo aggiudica proprio lei, battendo 6-2 l’avversaria, la canadese Leylah Fernandez. In scioltezza si è portata sul 4-1 già al quinto game, per poi chiudere al meglio e portarsi dopo la prima frazione sull’1-0. Ma è la seconda a mettere in crisi la tennista azzurra. La canadese si riprende da un problema alla caviglia e tiene il set sul filo fino al tie-break, vincendolo 7 a 3. Sull’1-1, però, Martina Trevisan dimostra tutto il proprio carattere e non lascia spazio a errori portandosi fin sul 5-1. Fernandez non molla e accorcia, ma non basta: il set finirà 3-6 e ad esultare sarà la tennista italiana.

Trevisan è la quinta italiana di sempre in semifinale al Roland Garros

Per l’Italia del tennis femminile si tratta di un ritorno in semifinale al Roland Garros a 9 anni dall’ultima volta. Era stata Sara Errani l’ultima tennista a farcela, nel 2013. Lei ha anche raggiunto la finale l’anno precedente ed è l’unica italiana di sempre ad aver centrato due semifinali in due Open diversi: Roland Garros e Stati Uniti. Martina Trevisan è la quinta atleta azzurra a risultare tra le 4 migliori di un’edizione del torneo francese. Prima di lei soltanto Annelies Ullstein Bossi nel 1949, Silvana Lazzarino nel 1954, Francesca Schiavone nel 2010, anno in cui vinse, e nel 2011, e poi appunto Sara Errani.

Martina Trevisan: dall’amore per Firenze all’anoressia

Martina Trevisan è figlia d’arte, nata e cresciuta in una famiglia di sportivi. La madre Monica è una maestra di tennis e il padre Claudio ha giocato a calcio, arrivando anche in Serie B. Il fratello Matteo ha vinto il doppio a Wimbledon nella categoria Juniores. Lei è molto legata a Firenze e grande tifosa della Fiorentina, tanto che la stessa società viola si è congratulata su Twitter per il suo successo. Le vittorie di oggi sono figlie di una difficile risalita dall’anoressia, con cui ha combattuto tra 2010 e 2014. Lo ha raccontato lei stessa al Corriere della Sera, a cui ha confessato il grande aiuto ricevuto dal tennis e dallo sport.