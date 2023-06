Martina Taglienti, chi è la nuova (presunta) fidanzata di Damiano dei Maneskin

Damiano dei Maneskin si è lasciato con Giorgia Soleri, sua storica fidanzata, ma secondo alcune indiscrezioni avrebbe trovato già un nuovo amore: si tratterebbe di Martina Taglienti, una modella con 57mila follower su Instagram. La ragazza sarebbe la stessa che Damiano avrebbe baciato a Formentera nel video diventato virale sul social TikTok.

Chi è Martina Taglienti, la nuova presunta fiamma di Damiano David

Martina Taglienti è una classe 2001 ed è una modella e influencer rappresentata dall’agenzia Elite Model Management. Sui social è molto attiva e può vantare 57mila follower su Instagram che la seguono e la osannano dopo ogni suo post. Inoltre, sembra proprio che dopo la presunta relazione con il frontman dei Maneskin, i suoi numeri sui social sia destinato ad esplodere. Martina Taglienti ha frequentato il Liceo Virgilio, ovvero quello frequentato anche dalla band romana ed è solo di un anno più giovane di Victoria, la bassista della band. La Taglienti e Damiano dei Maneskin si conoscono da tempo, infatti la ragazza appare anche nel video di Recovery, canzone pubblicata dal gruppo rock nel 2017 e prima hit estratta dall’album d’esordio rilasciato poco dopo la partecipazione a X-Factor. Sui social, a quei tempi, i due scherzavano anche, con Damiano che nei commenti scriveva a lei: «Posso dire che sei la mia fidanzata?» e la ragazza che replicava: «Non è professionale, non diciamolo in giro». In un altro post, addirittura Damiano le scrive un «Ti Amo» a caratteri cubitali. Insomma, sembra proprio che i due fossero vicini molto prima della relazione del frontman con Giorgia Soleri.

Finita la storia tra il cantante e la Soleri

La storia d’amore tra Damiano David e Giorgia Soleri sembra essere giunta definitivamente al capolinea. Oggi il cantante ha pubblicato su Instagram una Stories dove annuncia la separazione ufficiale dalla sua storica fidanzata. Tuttavia, il fidanzamento si sarebbe già interrotto qualche giorno fa e il cantante si è difeso dalle accuse di tradimento.