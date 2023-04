Martina scomparsa a Genzano da una struttura medica, la madre: «Ha bisogno di aiuto»

Sono ore di apprensione per i familiari di Martina, ragazza di 18 anni è scomparsa da Genzano (Roma). Di lei non si hanno più tracce da domenica 2 aprile. I genitori sono molto preoccupati perché temono possa trovarsi in difficoltà.

Martina scomparsa a Genzano

Mercoledì sera, tramite la trasmissione di Rai 3 Chi l’ha visto?, la madre della ragazza ha lanciato un appello per ritrovare la figlia. Martina si è allontanata dalla struttura medica in cui era ricoverata domenica intorno alle 19.30 e non ha più dato sue notizie. La giovane non ha con sé documenti né i farmaci che le servono per la sua terapia. «Mia figlia era stata ricoverata in una struttura di Genzano, lei sta attraversando un momento di forte fragilità psicologica ed emotiva, dunque ha bisogno di aiuto. Stava anche assumendo una terapia farmacologica prescritta dai medici e da domenica non lo fa più», ha dichiarato la mamma ai microfoni di Rai 3.

Entrambi i genitori pensano possa essere in gravi difficoltà. La ragazza, secondo la madre, è infatti facilmente manipolabile. «Potrebbe essere a Roma, lì frequentava delle zone: San Basilio, Tufello, Colli Aniene, Bufalotta, ma anche Prati» ha spiegato.

Il suo cellulare è staccato

Martina ha diciotto anni, è alta un metro e sessanta, ha occhi e capelli castani. Al momento della scomparsa era vestita con dei fuseaux neri dell’Adidas con la striscia bianca ai lati, una felpa con cappuccio grigia, giubbotto nero e scarpe da ginnastica nere. Ha un piercing al naso e una cicatrice a forma di croce nella parte superiore del polso. Questo l’identikit fornito nella speranza che qualcuno la avvisti e avvisi le fotrze dell’ordine. La giovane ha il cellulare con sé ma, nonostante i ripetuti tentativi di contattarla, risulta sempre spento. Tanta la preoccupazione di familiari e amici che non riescono a capire che fine possa aver fatto la ragazza. Nessuno per ora ha contattato la famiglia e non è stata avvistata nelle zone elencate dalla madre.