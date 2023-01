Martina Navratilova annuncia di avere il cancro: «Lotterò con tutte le mie forze»

La celebre tennista Martina Navratilova ha annunciato di avere due tipi di cancro. La 66enne, considerata una delle più grandi di tutti i tempi, ha ricevuto la diagnosi lo scorso novembre dopo aver trovato un linfonodo ingrossato al collo. Le due forme di cancro hanno colpito la gola e il seno. Lo ha raccontato lei stessa al The Times, spiegando che «è grave ma ancora risolvibile». La tennista ha anche dichiarato: «Spero in un esito favorevole. Sarà spiacevole per un po’, ma combatterò con tutte le mie forze». Per lei si tratta della seconda battaglia contro un cancro, dopo la malattia diagnosticatale nel 2010 e superata grazie a un intervento e a un ciclo di radioterapia.

Navratilova ha scoperto il cancro a novembre

Secondo quanto spiegato, la tennista ha trovato un linfonodo ingrossato alla gola lo scorso novembre, mentre si trovava a Fort Worth per assistere alle finali WTA. Dopo una serie di esami, i medici le hanno diagnosticato il cancro. Quello alla gola è al primo stadio e già entro gennaio cominceranno le prime cure. Anche il tumore al seno, estraneo all’HPV alla gola, è attualmente in stadio iniziale e i medici hanno rassicurato la sportiva.

Il cancro nel 2010

Per Navratilova non si tratta della prima battaglia medica per la propria salute. Nel 2010 gli è stato diagnosticato un cancro al seno, un carcinoma al seno sinistro, asportato chirurgicamente. Dopo la tennista è stata sottoposta a un ciclo di radioterapia, che le ha permesso di risolvere completamente e vincere la battaglia. Oggi, purtroppo, una nuova doppia sfida.

Chi è Martina Navratilova

Nel mondo del tennis quello di Martina Navratilova è uno dei nomi più famosi. Nata il 18 ottobre 1956 a Praga, in Repubblica Ceca, la sportiva vanta una carriera incredibile con 18 titoli dello Slam vinti in singolare e 31 in doppio. Li ha vinti tutti: Australian, Us Open, Wimbledon e Roland Garros. Nel 1978 ha raggiunto per la prima volta la posizione numero 1 nella classifica Wta. In totale ha trionfato in 167 tornei oltre ad altri 177 in doppio.