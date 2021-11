Delle tre donne tedesche più potenti nel mondo è sicuramente quella meno conosciuta. Ma con Angela Merkel che ha dato l’addio dopo 16 anni alla Cancelleria e Ursula von der Leyen che alla presidenza della Commissione europea non è proprio una stella che brilla, è quella più forte. Martina Merz è la Lady di ferro dell’industria tedesca. Anzi la signora dell’acciaio, visto che dalla poltrona di Ceo di Tyssenkrupp, lo storico colosso di Essen, dirige una delle più potenti società al mondo del settore. Al vertice dell’azienda è arrivata nell’autunno prima della pandemia e in poco più di due anni ha dovuto affrontare non pochi grattacapi: dalla gestione in tempi di Covid ai piani di ristrutturazione dettati anche dalle nuove sensibilità ambientalistiche che stanno pervadendo economia e politica.

Merz alle prese con lo snellimento di Thyssenkupp e la svolta green

Se per Forbes la signora Merz è al 19esimo posto nella lista delle donne più potenti, dietro Merkel ancora al primo e von der Leyen al quarto, secondo Fortune è al nono tra quelle non americane. Al di là dei ranking che valgono come punti di riferimento, la numero uno di Tyssenkrupp è davvero, per il posto che occupa, la donna più potente in Germania. Il gigante dell’acciaio, società per azioni nella forma attuale dal 1999, ma con una storia che parte nella seconda metà dell’Ottocento con i fratelli August e Joseph Tyssen, è uno dei pilastri dell’economia tedesca con un fatturato nel 2020 di quasi 29 miliardi di euro e oltre 100 mila lavoratori sparsi per il mondo. Troppi, di questi tempi, tanto che proprio a Martina Merz spetta il compito di snellire l’azienda e ristrutturare un settore di fronte alle sfide di un futuro sempre più ecologico. In teoria, membro da quasi 30 anni di Greenpeace, Merz potrebbe essere la persona al posto giusto nel momento giusto, anche se è arrivata dove è ora dopo una serie di rifiuti da parte di diversi candidati che erano stati presi in considerazione come sostituti del vecchio Ceo Guido Kerkoff. Per l’azienda non è stata dunque una prima scelta, ma un ripiego dopo i nein di ex manager di Deutsche Bank, Bayer, Airbus, Telekom e Daimler. Rimettere in marcia Tyssenkrupp, tra i progetti di ridimensionamento del personale con scontri programmati con il potente sindacato dei lavoratori Ig Metall, e quelli di riorientamento sostanziale, tagliando rami secchi e puntando al cosiddetto acciaio verde, non era insomma un compito appetito da molti.

Gli inizi della carriera in Bosch poi in Lufthansa e Volvo

Martina Merz è nata nel 1963 in un paesino del Baden Württenberg e ha studiato a Stoccarda, entrando poi da ingegnere nella Bosch, azienda nella quale ha lavorato ricoprendo varie posizioni dal 1985 al 2012, arrivando anche al ruolo di vice presidente. Prima di essere chiamata nel consiglio di sorveglianza di Tyssenkrupp è stata consulente per varie società, tra cui Lufthansa e Volvo, poi appunto il salto al vertice del big dell’acciaio e la sfida della transizione green. Il curriculum è ottimo, ritrovarsi però nella sala dei bottoni a Essen è un altro paio di maniche. Gli inizi sono stati segnati appunto dallo stallo pandemico da una parte e dai primi passi verso la ristrutturazione dall’altra, con la vendita ed esempio nel 2020 del comparto ascensori. La diversificazione di Merz passa attraverso quattro settori (Components Technology, Industrial Solutions, Material Services e Steel Europe), dove l’acciaio non è più quello predominante.

La transizione ecologica è la vera sfida per il nuovo governo tedesco

E poi c’è il tema politica, ed è fondamentale vedere quale sarà davvero il nuovo governo tedesco e come si comporterà a proposito di industria e clima. In fatto di emissioni l’industria dell’acciaio è ancora una delle più inquinanti e se la Germania si è prefissa l’obbiettivo di essere climaticamente neutrale entro il 2045, Tyssenkrupp dovrà dare il suo fondamentale contributo, che al momento è quello di ridurre le emissioni di CO2 del 30 per cento entro il 2030, al costo di 2,2 miliardi di euro. Martina Merz in una recente intervista ha affermato che la questione climatica è urgente e ormai l’hanno compreso tutti anche nel mondo dell’industria («a parte qualche idiota, ma sono davvero pochi», ha detto). Resta da vedere se la nuova Stahlfrau, la signora dell’acciaio, riuscirà a portare avanti gli ambiziosi piani, anche con l’aiuto di un governo che facilmente darà il solito lauto contributo in sovvenzioni, almeno fino a quando le casse tedesche lo permetteranno.