Martina Hamdy, chi é: vita, carriera e fidanzato della modella e presentatrice del meteo

Ex gieffina e volto noto di Mediaset dove attualmente presenta le previsioni del meteo, Martina Hamdy è una delle concorrenti della puntata di Back to school, il programma in cui i vip devono affrontare di nuovo il temuto esame di quinta elementare in onda in prima serata su Italia Uno mercoledì 26 gennaio 2022: vediamo chi è e quali sono state le esperienze che hanno caratterizzato fin qui la sua carriera.

Chi è Martina Hamdy

Nata a Milano il 13 gennaio del 1994 da padre egiziano e madre italiana, la giovane è laureata in Architettura e ha studiato recitazione nel Centro Teatro Attivo del capoluogo lombardo. Parallelamente agli studi, si è dedicata anche al mondo della moda partecipando a diversi servizi fotografici prima di concludere il percorso e dedicarsi interamente alla televisione. Nel 2012 Antonio Ricci l’ha infatti scelta per il suo programma Veline, anche se poi è stata eliminata da Giulia Calcaterra e Alessia Reato.

L’occasione le è comunque servita per farsi notare e apprezzare tanto che, dopo l’esordio sullo schermo, è stata chiamata come opinionista in molti programmi tra cui Mai dire mondiali con la Gialappa’s band e Tiki Taka. Raggiunta la popolarità, ha ottenuto il ruolo di meteorina presentatrice di Meteo.it mettendo in mostra la sua naturalezza davanti alle telecamere. È inoltre stata scelta per alcuni piccoli ruoli in fiction Mediaset e in alcune pubblicità prima di fare ingresso, nel 2018, nella casa del Grande Fratello Vip. Attualmente presenta il Meteo su Canale Cinque.

Chi è Martina Hamdy: il fidanzato

Martina Hamdy si è sempre mostrata piuttosto riservata sulla sua vita sentimentale tanto da non aver mai lasciato trapelare troppe informazioni dai social network. Ora sarebbe felicemente fidanzata con Bruno, in arte Odd, un trentenne di Perugia che lavora come designer nel settore dell’abbigliamento. In passato sembrava aver avuto anche una relazione con il rapper Sfera Ebbasta anche se la diretta interessata ha sempre parlato di amicizia.