Martina Gaeta trovata morta in casa: disposta l’autopsia per la giovane mamma

La giovane Martina Gaeta, mamma di 31 anni che abitava nel bolognese, è stata trovata senza vita all’interno della sua casa. La Procura di Bologna ha disposto l’autopsia per la donna così da scoprire la causa che ha portato al suo decesso.

Il ritrovamento del cadavere della giovane Martina Gaeta

Il corpo di Martina Gaeta è stato ritrovato senza vita nel suo appartamento nella giornata di ieri, giovedì 13 aprile. È stato un amico a fare la macabra scoperta e dopo ciò ha subito allertato le autorità e gli operatori sanitari. La donna si trovava nella sua casa di Castel di Rio, in provincia di Bologna, ma era originaria dell’Abruzzo. I soccorritori hanno provato a rianimarla una volta giunti sul posto ma purtroppo non hanno potuto fare altro che costatare il decesso. Ora la Procura di Bologna ha deciso di aprire un fascicolo di indagine e ha disposto un’autopsia per cercare di comprendere le ragioni dietro la morte della donna. Secondo un primo esame esterno del corpo sul cadavere non sono stati trovati segni evidenti di violenza. Inoltre, non sono stati trovati dettagli particolari in casa. Ad ogni modo, ora sarà l’autopsia a dare un risultato certo, mostrando agli inquirenti un quadro più chiaro sulla situazione della giovane.

La notizia della morte arrivata ai familiari

La notizia del decesso della giovane mamma Martina Gaeta è stato un vero e proprio fulmine a ciel sereno per i familiari. Questi ultimi, che abitano nel paese di Santa Maria Imbaro, in provincia di Chieti, hanno ricevuto la notizia direttamente dai carabinieri. Inoltre, la notizia si è diffusa rapidamente nel paese e in molti hanno postato sui social messaggi di cordoglio e dolore per ricordare Martina. Tra i tanti messaggi pubblicati online c’è anche quello di Maria Giulia Di Nunzio ovvero la sindaca di Santa Maria Imbaro che ha voluto esprimere la sua vicinanza alla famiglia della donna.