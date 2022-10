Martina Franca, anziano in fin di vita sposa il compagno in ospedale

«Le persone che hanno partecipato si sono tutte emozionate perché in un ambiente di dolore ci sono anche momenti di gioia come quello di ieri». Così la direttrice della struttura ospedaliera Silvana Ausiello ha commentato la cerimonia di un anziano, che all’età di 73 anni ha scelto di sposare il suo compagno, che di anni ne ha 60. Il 73enne si trova nel centro di cure palliative di Martina Franca, in provincia di Taranto, ed è in fin di vita.

Anziano sposa compagno in ospedale

La cerimonia si è svolta lo scorso 3 ottobre, alla presenza di Maria Rosaria Cicero, ufficiale civile del Comune di Martina Franca. La struttura si è poi occupata dei preparativi con tanto di buffet. «Ci hanno raggiunti anche il vicesindaco e altri rappresentanti del Comune e si sono stupiti di questa festa, ma io dico che tutti abbiamo diritto alla felicità. C’è una mentalità distorta, soprattutto qui nel Meridione si tende a identificare questi hospice come luoghi dove si attende solo la morte, ma non è così» spiega la direttrice della struttura.

La direttrice ha tenuto anche a sottolineare come un centro per le cure palliative serva ad alleviare le sofferenze. «Le cure palliative servono affinché il paziente possa vivere al meglio la sua condizione e anche pensare un giorno di poter essere dimesso, pur restando la malattia grave».

La loro storia

I due si sono conosciuti 32 anni fa, poi si sono persi di vista, ma si sono sempre ricordati l’uno dell’altro. Infatti, i due si sono accorti del loro sentimento solo molti anni dopo. Quando è accaduto, Graziano era già sposato, mentre Giovanni era celibe. La distanza non ha distrutto il loro amore, che invece è diventato più forte anche della malattia.

Così i due hanno deciso di sposarsi e di giurarsi fedeltà davanti alla legge.