Morto lo scrittore Martin Amis, aveva 73 anni

Lo scrittore britannico Martin Amis è morto all’età di 73 anni nella sua casa in Florida. Era «uno degli scrittori più acclamati e discussi degli ultimi 50 anni e l’autore di 14 romanzi», si legge sul sito web dei Booker Prize, i principali premi letterari per la narrativa nel Regno Unito. Nato il 25 agosto 1949 e figlio del celebre romanziere comico Kingsley Amis, era tra i maggiori esponenti della letteratura postmoderna inglese, che comprende autori come Ian McEwan, Salman Rushdie, Julian Barnes e Kazuo Ishiguro.

Shocked and sad at the death of Martin Amis – the greatest, darkest, funniest satirist since Evelyn Waugh. If you want cheering up, re-read the tennis match in Money. RIP. — Boris Johnson (@BorisJohnson) May 20, 2023

La Trilogia di Londra e il capolavoro La freccia del tempo

Dopo la laurea in inglese all’Università di Oxford nel 1971, Amis aveva lavorato come editor prima di pubblicare il suo romanzo d’esordio, The Rachel Papers, nel 1973. Il successo nel 1984 con Money, interpretazione comica del consumismo, primo capitolo della “Trilogia di Londra”, di cui fanno parte anche Territori Londinesi (1989) e L’Informazione (1995). Nel 1991 aveva dato alle stampe La freccia del tempo (1991), romanzo in cui l’orrore dell’Olocausto viene raccontato a ritroso, per cui fu candidato al Booker Prize. Profondamente influenzato da Vladimir Nabokov e Saul Bellow, oltre ai romanzi Amis ha pubblicato due raccolte di racconti e otto opere di saggistica.

A Cannes in concorso The Zone of Interest, tratto da un suo romanzo

Nel 2010 il cambio di continente: stufo di come i suoi connazionali avevano recepito i suoi ultimi romanzi, tra cui The Pregnant Widow, Amis aveva lasciato Londra per New York, mettendo in vendita la casa di Regent’s Park per 4,5 milioni di sterline. Negli ultimi anni si era poi trasferito in Florida.

Martin Amis, protagonista al Festival di Cannes con il film The Zone of Interest, adattamento del suo omonimo romanzo del 2019, è scomparso a causa di un cancro all’esofago: la stessa malattia che nel 2011 uccise il collega e grande amico Christopher Hitchens.