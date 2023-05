Morto il veterano Usa Martin Adler: nel 2021 riabbracciò i bambini salvati sull’Appennino bolognese

«Marty è deceduto serenamente». È con queste parole che Rachelle Shelley Adler Donle ha confermato la scomparsa del padre, il celebre veterano americano Martin Adler. L’uomo, morto alla veneranda età di 99 anni, aveva alle spalle una storia straordinaria, strettamente legata al nostro Paese e alle vicende della Seconda Guerra Mondiale.

È morto il veterano Martin Adler: l’annuncio della famiglia

Poche ore prima della morte, i familiari del veterano statunitense – originario della Florida- avevano condiviso via social un accorato appello agli utenti del web affinché pregassero per lui. Proprio di recente l’uomo era tornato a casa dopo essere stato ricoverato per una grave polmonite. Nel commovente post con il quale ne ha annunciato la scomparsa, Rachelle Shelley ha poi scritto: «Per favore pregate per mia mamma Elaine. Abbiamo il cuore spezzato», sottolineando che l’uomo se n’è andato per sempre circondato dai suoi affetti più cari, come avrebbe sempre voluto.

La sua storia

Durante la Seconda Guerra Mondiale, Adler e un collega soldato salvarono per un pelo la vita a tre bambini sull’Appennino Toscano, Bruno, Giuliana e Mafalda. Per festeggiare quel momento così speciale, il soldato decise di scattarsi una foto insieme ai pargoli che aveva salvato. Una volta scoperto lo scatto dopo il racconto del padre, la figlia decise di fare un regalo speciale al coraggioso genitore, iniziando una ricerca forsennata di queste tre persone tanto fortunate da averlo incontrato sul loro cammino. Il giornalista Matteo Incerti accolse l’appello della donna via social e riuscì in breve tempo a trovare i tre, di cognome Naldi.

Ecco dunque che Adler ritrovò i tre fratellini nel dicembre del 2020, e fu in grado di riabbracciarli pochi mesi dopo in occasione di un viaggio in Italia. Bruno e Giuliana Naldi, tra l’altro, sono poi scomparsi nel 2022, solo pochi mesi prima del loro provvidenziale salvatore.