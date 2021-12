Una quantità d’acqua «significativa» è stata rintracciata sotto la superficie di Marte. A confermarlo i primi risultati della missione ExoMars ESA–Roscosmos, che era stata lanciata con l’obiettivo di trovare indizi su eventuali forme di vita. Avvalendosi del Trace Gas Orbiter (Tgo) e dello strumento Frend, capace di scandagliare il terreno fino a un metro di profondità, la sonda è riuscita a mappare l’idrogeno. Colpito da raggi ad alta energia, infatti, il suolo, se umido reagisce emettendo un quantitativo di neutroni più basso del suolo secco. Non si tratta, tuttavia, di una novità assoluta, scoperte simili sul Pianeta rosso erano già state fatte, pur limitate alla zona dei poli, dove l’acqua assumeva la forma del ghiaccio a causa delle rigide temperature. Adesso, invece, è stata trovata all’interno del complesso dei canyon Valles Marineris, nei pressi dell’equatore.

A fare la differenza, rispetto alle missioni precedenti, tra cui la Mars Express dell’Esa, anche la quantità trovata. Le tracce esigue si spiegavano con una esplorazione riservata alla parte più superficiale del pianeta. Tgo, al contrario consente di scandagliare oltre lo strato di polvere che ricopre Marte. Con simili presupposti, «non sarà impossibile individuare vere e proprie oasi d’acqua, invisibili all’occhio degli strumenti precedenti», ha spiegato Igor Mitrofanov dello Space Research Institute della Russian Academy of Sciences a Mosca.

