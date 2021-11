Perseverance, il rover della Nasa su Marte, trova sedimenti minerali nelle rocce

Dopo una sosta di quasi un mese, Perseverance ha svelato nuovi segreti di Marte. Il rover della Nasa ha infatti scheggiato alcune rocce e mostrato cosa si nasconde sotto lo strato superiore, portando alla luce sedimenti minerali granulari. Ad annunciarlo è stata la stessa Nasa con alcune foto sui canali social della missione.

Al momento, il rover è al lavoro nel cratere Jazero, nella regione meridionale di Séitah, di grande interesse per gli scienziati che ritengono che in questa area, circa 3,7 miliardi di anni fa, potesse trovarsi un lago. La sorpresa maggiore è arrivata però scheggiando lo strato superiore delle pietre. «Ho abraso un piccolo pezzo di questa roccia per rimuovere lo strato superficiale e dare un’occhiata sotto», si legge in un post del 9 novembre del profilo dedicato a Perseverance. «Ora mi concentrerò sul mio prossimo obiettivo per #SamplingMars», ossia prelevare campioni da portare sulla Terra.

Peering inside to look at something no one’s ever seen. I’ve abraded a small patch of this rock to remove the surface layer and get a look underneath. Zeroing in on my next target for #SamplingMars.

