Sanremo 2023, Marta Fascina fa il tifo per Lda: il post sui social

Marta Fascina, compagna e quasi «moglie» di Silvio Berlusconi, si è sbilanciato in merito alle sue preferenze su Sanremo 2023. Infatti, da alcune informazioni raccolte sui social, sembrerebbe che la Fascina faccia il tifo per il figlio del cantante Gigi d’Alessio, ovvero il rapper Lda.

Il voto di Marta Fascina per Lda

Marta Fascina fa il tifo per Lda a Sanremo 2023. La deputata ha infatti risposto all’appello che il rapper, in gara con il brano «Se poi domani» ha chiesto a tutti i suoi fan. Difatti, il cantante figlio di Gigi d’Alessio aveva chiesto su Instagram di votare per lui, identificandolo con il codice 08. Nel dettaglio, il messaggio del cantante era stato: «Ho bisogno di tutto il vostro calore, oggi più che mai… il vostro Luchino».

Marta Fascina ha quel punto ha condiviso sulle storie del suo profilo Instagram la richiesta del rapper. Inoltre, ha corredato il suo contenuto con un pezzo della canzone in gara. Insomma, sembra che anche la compagna del «Cavaliere» sia una fan di Lda e della sua musica. D’altronde Gigi d’Alessio era stato il DJ e ospite musicale d’onore al Maxi party organizzato da Silvio Berlusconi e Marta Fascina per celebrare la loro unione simbolica a Villa Gernetto nel Marzo del 2022.

Lda ottiene il favore dei fan ma è ancora lontano in classifica

Anche se Lda ha ottenuto pubblicamente il favore di Marta Fascina e di centinaia di altri fan, per lui una vittoria a Sanremo appare alquanto improbabile. Infatti, dopo la classifica della terza serata del festival, il cantante di origini napoletane è solo in 15esima posizione, ben lontano dai primi posti.

Ad ogni modo, mancano ancora due serate e chissà se l’apporto di una personalità come la Fascina darà un contributo al giovane cantante, permettendogli almeno di entrare nella top ten di questa edizione grazie ai voti del pubblico.