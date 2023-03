Marta Bassino in lutto, morta la cognata Sara Fina: aveva 30 anni

È morta a 30 anni Sara Fina, la cognata della sciatrice Marta Bassino, moglie di suo fratello maggiore Matteo. Dopo questa tragica scomparsa, la campionessa non prenderà parte alle gare di Coppa del mondo di sci di Kvitfjell.

Morta la cognata di Marta Bassino

La terribile tragedia è avvenuta ieri mattina, 2 marzo 2023. Il fratello di Marta Bassino ha trovato la moglie, 30 anni appena compiuti, a letto senza vita. Inutile è stato l’intervento dell’equipe medica del 118: con molta probabilità, la giovane è stata stroncata da un infarto. L’uomo, durante la notte, aveva lasciato sola la coniuge per occuparsi dello sgombero neve nell’allevamento di pecore che gestiva proprio con Sara.

Lei e il marito erano conosciuti in paese e fin da subito sono arrivate le parole di vicinanza da parte di tutta la comunità di Borgo e dei paesini vicini. «A nome mio e dell’amministrazione comunale porgo le più sentite condoglianze. Siamo vicini al marito, ai piccoli figli, al consigliere Bassino, alla nostra campionessa Marta e a tutta la famiglia. È una tragedia terribile, tutta la comunità si stringe attorno al dolore di questa famiglia», ha scritto il sindaco di Borgo San Dalmazzo Roberta Robbione. Anche il primo cittadino del paese di Cartignano e presidente dell’Unione montana Valle Maira, Francesco Cioffi, ha espresso il suo sostegno alla famiglia: «Un dolore immenso per la comunità. Una ragazza, una mamma, una lavoratrice eccezionale».

Chi era Sara Fina

Sara Fina era madre di due bambini ed era originaria del paese di Cartignano, in alta valle Maira, dove era anche stata consigliere comunale. La ragazza era diplomata all’Istituto Agrario e faceva parte di una storica famiglia di allevatori di mucche frisone da latte. Fin da ragazza aveva aiutato i genitori, Edoardo e Daniela, nell’allevamento di famiglia. Poi aveva incontrato Matteo Bassino, con il quale condivideva anche una grande passione per lo sci. Nel 2014 il fratello di Marta Bassino aveva fondato un’azienda agricola in via Mazzini a Borgo e nel 2016 sua moglie Sara aveva iniziato ad aiutarlo, ampliando l’allevamento di pecore.