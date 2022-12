Marocco-Spagna, gli ultras di Real e Atletico annunciano ronde in strada

Nella giornata di oggi, martedì 6 dicembre, si giocheranno le ultime due gare degli ottavi di finale del mondiale in Qatar e tra queste c’è soprattutto una gara, Spagna-Marocco, che ha gli occhi di tutto il mondo puntati sopra. Non si parla, però, di questioni meramente sportive e calcistiche, ma di un vero e proprio allarme scattato da giorni. Dalle 16 in poi le nazionali si sfideranno in campo, ma il timore è che per le vie delle città spagnole possano scoppiare tafferugli, a causa della consistente comunità marocchina residente in Spagna. E la situazione potrebbe degenerare perché a presidiare le strade ci saranno gli ultras legati all’estrema destra.

I tifosi marocchini e il caos in Belgio

L’antecedente che preoccupa il governo spagnolo è legato a quanto accaduto in Belgio la scorsa settimana. Dopo la vittoria del Marocco sui diavoli rossi, infatti, decine di tifosi marocchini sono scesi in strada e in piazza a Bruxelles, generando il panico. I festeggiamenti si sono trasformati in scontri e le immagini hanno fatto il giro del mondo. Sono stati arrestati tanti ultras marocchini, rei di aver acceso la guerriglia con la polizia. E in Spagna la comunità marocchina conta almeno 800mila elementi: è la più grande del Paese. Per questo tutta la penisola iberica è in stato d’allarme.

Gli ultrà di Valencia, Betis, Real e Atletico organizzano ronde

Al fianco degli agenti di polizia scenderanno anche i tifosi. I primi a comunicarlo sono stati quelli del Valencia, poi quelli del Betis e infine, poche ore fa, i supporters di Real Madrid e Atletico Madrid, in difesa della capitale. Si tratta delle frange di estrema destra delle tifoserie, che con dei comunicati avrebbero annunciato di voler aiutare gli agenti nel pattugliare le strade. Delle vere e proprie ronde, per annullare immediatamente eventuali contri e tentare di arginare la potenziale minaccia di guerriglia. Tanto dipenderà anche dalla partita stessa, che terrà tutta la Spagna col fiato sospeso.

Marocco e Spagna in disaccordo sui migranti

Le tensioni politiche tra Spagna e Marocco, inoltre, rischiano di pesare sulla vicenda. Pur essendo Paesi che da decenni collaborano attivamente, sul tema dei migranti più volte i rispettivi governi hanno avuto frizioni. Pesa la condivisione di terreni di confine tra Europa e Africa, quelli tra Melilla e Ceuta, due exclavi sul territorio del Marocco. La barriera che crea scontri è quella chiamata valla, famosa perché spesso i migranti cercano di scavalcarla.