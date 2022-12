Il Marocco batte la Spagna al Mondiale: festeggiamenti in tutta Italia

Da Torino a Licata, da Trento a Roma, la comunità marocchina in Italia è scesa in piazza per festeggiare la storica vittoria del Marocco contro la Spagna al Mondiale in Qatar. Un traguardo senza eguali nella storia calcistica del paese, che ha permesso alla nazionale di diventare la quarta squadra africana di sempre ai quarti dei Mondiali. Fumogeni, caroselli e blocco del traffico sono stati il denominatore comune delle celebrazioni in tutta Italia, per il momento senza particolari criticità segnalate se non qualche danno a Milano.

Festeggiamenti per la vittoria del Marocco contro la Spagna

Dopo il gol decisivo di Achraf Hakimi Mouh, difensore e centrocampista del Paris Saint-Germain e della nazionale marocchina, migliaia di marocchini hanno invaso le strade di tutte le maggiori città italiane. A Roma si sono riversati nel quartiere di Centocelle per prendere parte ad un improvvisato corteo con caroselli all’angolo tra via dei Frassini e via degli Aceri. A Torino sono scesi in corso Giulio Cesare bloccando il traffico, sventolando bandiere e accendendo petardi e fuochi d’artificio.

Anche a Prato i tifosi si sono ritrovati in piazza San Marco per festeggiare il risultato. Tutto si è svolto in un clima di festa, anche se per circa un’ora il traffico è stato rallentato. Sul posto erano presenti tre pattuglie della polizia e i vigili urbani per controllare che tutto si svolgesse senza eccessi e sbloccare la circolazione. Cortei di auto e bandiere sventolate anche in piazza Galimberti a Cuneo così come a Licata, dove la comunità marocchina ha sfilato a bordo delle rispettive vetture mostrando la bandiera della propria terra.

Danni in Gae Aulenti a Milano

Centinaia infine i marocchini radunatisi a Milano, specie in Corso Buenos Aires dove la festa si è svolta senza incidenti. Alcuni danni ci sono invece stati in piazza Gae Aulenti, dove un gruppetto di tifosi ha perso il controllo iniziando a prendere a calci divanetti bianchi, tavolini in plastica, parte dell’arredo esterno e bottiglie di un locale tirandoli verso la zona del maxischermo e lanciando per aria rifiuti e pezzi di carta.

Gae Aulenti Milano pic.twitter.com/LZTYOg7CF2 — paolo bertolucci (@paolobertolucci) December 6, 2022

Il video che riprende l’accaduto, diventato in breve tempo virale, è stato condiviso sui social anche da Matteo Salvini: «Il Marocco elimina la Spagna, così “festeggiano” a Milano… Mi auguro che i responsabili vengano identificati e ripaghino tutti i danni». In serata, la questura milanese ha comunque diramato un comunicato secondo il quale non sarebbero avvenuti disordini o criticità.