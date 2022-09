Il Marocco attacca Adidas per la maglia della Nazionale algerina: «Appropriazione culturale»

Il Marocco attacca Adidas per la nuova maglia della Nazionale di calcio algerina. Con motivi geometrici blu, verde acqua e giallo, ricorda lo stile architettonico zellige. Tipico di quasi tutto il Nord Africa, compresa l’Algeria, Rabat ritiene però sia un simbolo della propria cultura. Per questo, tramite una lettera all’azienda di abbigliamento, il ministero della Cultura ha chiesto la rimozione delle divise entro due settimane. Al momento Adidas non ha rilasciato alcun commento. La notizia è l’ennesima conferma delle difficili relazioni fra le due nazioni, da tempo protagoniste di una disputa sul Sahara occidentale e che dal 1994 hanno chiuso i confini.

Perché le nuove maglie dell’Algeria hanno infiammato il Marocco

Disponibili dal 14 ottobre negli store e online, le nuove maglie dell’Algeria presentano uno speciale design. I motivi geometrici di colore blu, verde acqua e giallo infatti sono un omaggio allo zellige, un motivo molto comune nei mosaici del Nord Africa. Nato in Marocco, ha contaminato le culture di tutta la zona, tra cui anche quella algerina. Per questo Adidas, produttore delle divise da gara della Nazionale di calcio di Algeri, ha deciso di unire sport e tradizione. Ha infatti confermato di aver tratto ispirazione dall’iconico palazzo El Mechouar, ex residenza reale a Tlemcen, nel nord-ovest del Paese. Facendo una breve passeggiata fra cortili e stanze, è infatti possibile notare colorazioni e figure molto simili.

Il Marocco però non ci sta. Il ministro della Cultura di Rabat Mohamed Mehdi Bensaid ha inviato una lettera ad Adidas chiedendo le opportune modifiche. Si parla di «un tentativo di rubare una forma di patrimonio e usarlo al di fuori del suo contesto». Chiaro esempio dunque, per il Marocco, di appropriazione culturale. L’azienda ha due settimane di tempo per cambiare il design sulle divise da calcio dell’Algeria prima di subire azioni legali da parte di Rabat. Ancora nessuna risposta dal colosso dell’abbigliamento, anche se la questione è tutt’altro che chiusa.

La faida testimonia i difficili rapporti fra i due Paesi negli anni

La notizia si inserisce in un clima diplomatico molto acceso. Marocco e Algeria, che condividono un confine di circa 1500 chilometri, sono protagonisti di una rivalità storica. Da anni si scontrano sul Sahara occidentale, un clima che è peggiorato dopo il sostegno del Marocco al diritto all’autodeterminazione della Cabilia, una regione a maggioranza berbera a est di Algeri. Dal 1994 i confini dei due Paesi sono chiusi per motivi di sicurezza. Lo scorso anno invece Algeri ha interrotto i rapporti diplomatici con i vicini, accusandoli di «atti ostili». «Una mossa completamente ingiustificata», secondo Rabat.