Marmolada, chi sono le vittime e i dispersi della valanga

Sei vittime accertate, diciassette dispersi e otto feriti di cui due gravi: è questo il bilancio della tragedia della Marmolada confermato dai soccorritori nella mattina di lunedì 4 luglio 2022 che potrebbe aggravarsi man mano che passano le ore. Le speranze di ritrovare vive le persone mancanti all’appello si fanno infatti sempre più lievi.

Tragedia della Marmolada: chi sono le vittime e i dispersi

Dei sei morti si sa ancora poco: si tratta di tre italiani, un cecoslovacco e un uomo e una donna non ancora identificati. Tra loro c’è Davide Miotti, 51 anni, guida alpina di Tezze sul Brenta e titolare dal 1998 del negozio Su e giù sport, e una guida alpina della provincia di Treviso. I loro corpi sono tutti al Palaghiaccio di Canazei, dove è stata allestita la camera ardente e dove i parenti possono procedere con il riconoscimento dei corpi.

Per quanto riguarda i dispersi, vi sono italiani, tedeschi, cechi e non si escludono anche cittadini romeni. Uno di loro è Filippo Bari, 27 anni, di Malo. Il giovane alpinista aveva mandato una foto ai familiari per far vedere loro dove si trovava, ma da allora non si hanno più sue notizie. Tra chi manca all’appello vi sono poi altri alpinisti del Cai della sezione di Malo tra cui Erica Campagnaro, moglie del defunto Miotti. Si aggiungono alla lista un altro uomo sui 50 anni di Alba di Canazei, una donna e un ragazzo di Pergine Valsugana (Trentino). La valanga ha infatti travolto due cordate: una che veniva dal Trentino e una della provincia di Vicenza.

Identificati i proprietari di 16 auto parcheggiate

Le autorità hanno reso noto di aver identificato i proprietari delle 16 auto che in serata erano state ritrovate nei parcheggi attorno a Passo Fedaia e che potrebbero aiutare a risalire agli altri dispersi. Ci sarebbero poi un’altra decina di veicoli parcheggiati di cui ancora non si conosce il proprietario. Sul posto, per fare il punto della situazione, dovrebbero recarsi anche il presidente del Consiglio Mario Draghi, il capo del Dipartimento della Protezione civile Fabrizio Curcio, le autorità locali e i soccorritori.