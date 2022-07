Marmolada, Draghi a Canazei: «L’Italia piange queste vittime»

«Questo è un dramma». Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, si è recato a Canazei e ha parlato del disastro della Marmolada. Mentre la conta di morti e dispersi cambia in continuazione e le vittime salgono a sette, il premier con grande commozione chiama l’Italia a stringersi intorno alle famiglie di chi non c’è più. Immediato il viaggio di Draghi verso Canazei, con la conseguente sospensioni dei lavori e il rinvio delle riunioni già in programma, come quella con Giuseppe Conte spostata a mercoledì prossimo.

Draghi: «L’Italia piange le vittime»

«Oggi l’Italia piange queste vittime e tutti gli italiani si stringono con affetto». Mario Draghi interviene da Canazei e parla del disastro della Marmolada. «Questo è un dramma», spiega, «che certamente ha delle imprevedibilità, ma certamente dipende dal deterioramento dell’ambiente e dalla situazione climatica. Il Governo deve riflettere su quanto accaduto e prendere provvedimenti perché quanto accaduto abbia una bassissima probabilità di succedere e anzi venga evitato». Per arrivare a Canazei, Draghi ha dovuto ricorrere all’auto. Un viaggio da Verona, insieme al capo della Protezione civile Fabrizio Curcio e ai presidenti del Veneto, di Trento e di Bolzano, per fare il punto sui soccorsi e sull’evento. Poi ha incontrato i familiari delle vittime, salite a 7.

Marmolada: «Al momento 7 deceduti e 14 persone reclamate»

A dare i numeri aggiornati sulla tragedia è stato poi il presidente della Provincia Autonoma di Trento, Maurizio Fugatti. «Al momento abbiamo 7 deceduti, di cui tre identificati; 8 feriti, di cui due in condizioni delicate; e 14 persone che definiamo reclamate, persone non rientrare a casa delle quali non si hanno notizie. Ci sono ancora quattro autovetture, una tedesca, due della Repubblica Ceca e una ungherese delle quali non si hanno notizie», ha dichiarato al punto stampa, intervenendo dopo Draghi. Poco prima il premier aveva sottolineato di essere «a Canazei per rendermi conto di persona di quanto è successo, è molto importante essere venuti qui».