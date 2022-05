Zuckerberg a Milano per parlare di smartglasses

Con un post sui suoi social, Facebook e Instagram, Mark Zuckerberg, che da Ceo di Meta detiene proprio il possesso di entrambe le piattaforme, ha annunciato di essere a Milano. Non soltanto un viaggio di piacere, quello del milionario americano in Italia, ma soprattutto un’occasione per analizzare alcuni progetti con imprenditori nostrani. Su tutti, Zuckerberg ha voluto incontrato EssilorLuxottica per tornare a parlare di smartglasses. Un’idea che il fondatore di Facebook porta avanti ormai da anni e che ha avuto un rallentamento dovuto alla pandemia. Ora, però, si può tornare a premere sull’acceleratore e vuole farlo insieme al fondatore di Luxottica Leonardo Del Vecchio, con cui si è fatto fotografare.

Zuckerberg in Italia: «Bellissimo tornare a Milano»

«Bellissimo tornare a Milano per discutere dei progetti per i nuovi smarglasses con Leonardo Del Vecchio e il team Luxottica». Il post di Mark Zuckerberg comincia così, nella terza tappa italiana del suo viaggio. Nei giorni scorsi, infatti, il milionario statunitense è stato visto e fotografato a Siena e Torino, sempre in compagnia della moglie Priscilla Chan. Oggi l’arrivo a Milano non è soltanto una tappa di piacere ma un modo per riavvicinarsi a Luxottica, con cui ha intrecciato un rapporto professionale non indifferente. Nel settembre 2020 era stato annunciata una collaborazione «per sviluppare la prossima generazione di smartglasses». Poi la pandemia. Oggi si torna a parlare degli occhiali che integrerebbero app e tecnologie di Facebook ai marchi dell’azienda leader dell’eyewear.

Il post di Zuckerberg sul «braccialetto a interfaccia neurale»

La foto con Leonardo Del Vecchio non è stata scattata soltanto per omaggiare la collaborazione e la città di Milano. Il post di Mark Zuckeberg prosegue: «Qui Leonardo sta utilizzando il nostro braccialetto un prototipo con l’interfaccia neurale EMG che alla fine ti permetterà di controllare gli occhiali e altri dispositivi». Meta vuole aprire ulteriormente il mercato delle app, passando da un oggetto di uso quotidiano come gli occhiali. Si tratta di un’altra parte dei progetti del colosso, che ha in programma anche di lanciare 4 visori per la realtà aumentata entro i prossimi 3 anni.