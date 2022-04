Da Meta agli artisti polisensoriali, sguardo all’arte nel metaverso

Tra il boom degli NFT e la moda delle mostre virtuali, il sodalizio tra arte e metaverso è da tempo realtà. Un mondo che propone oggi esperienze immersive, oltre la dimensione della materialità. Potenzialità testimoniate anche un video di un minuto e 20 secondi pubblicato nel novembre 2021 da Meta. Il filmato riprende un gruppo di ragazzi che, girovagando per un museo, vengono catapultati in un dipinto di Henri Rousseau e iniziano a ballare con gli animali della giungla, diventando protagonisti di un rave in 3D.

Dal progetto di Meta al sodalizio tra arte e metaverso nei musei

A giudicare dalla clip, la piattaforma avrebbe in mente di puntare soprattutto su installazioni audiovisuali che tra luci, colori e suoni restituiscano all’utente un rinnovato ruolo di spettatore. E così le opere di Van Gogh, El Bosco, Frida Khalo, Goya, Arcimboldo e Klimt prenderanno vita e i visitatori potranno ‘toccarle con mano’, diventandone quasi parte integrante. Una prospettiva nuova, ma sicuramente meno entusiasmante di quella immaginata dai critici. Che, da tempo, vedono nell’incontro tra i due mondi un ottimo trampolino di lancio per tutti quegli artisti polisensoriali che, per anni, si sono dovuti accontentare di spazi ristretti e un pubblico di nicchia. «In passato, nomi come Rousseau, Picasso, Gauguin e Seurat si sono distinti dai contemporanei perché avevano dato vita a realtà fuori dai canoni», ha scritto sul New York Times il giornalista Dean Kissick, «oggi quello che loro hanno iniziato sembra ancora più fattibile dai creativi contemporanei. Per la prima volta, è possibile creare un’estetica unica nel suo genere grazie all’aiuto della tecnologia».

Le opere plurisensoriali e il ruolo del metaverso

Non si tratta sicuramente di un’impresa facile ma, dalla loro, gli artisti hanno l’esperienza maturata per anni tra gallerie ed esposizioni quando ancora il concetto di arte immersiva non era così mainstream. È il caso dei 45 pittori, ritrattisti e performer che, nel 2018, sono stati ospitati dal Martin Gropius Bau di Berlino, uno dei centri culturali più dinamici della città: le stanze del museo sono diventate lo sfondo degli spazi luminosi creati da Doug Wheeler, delle composizioni di profumi di Wolfgang Georgsdorf e dei messaggi in 3D di denuncia politica e sociale lanciati da Nonny de la Peña, pioniera del sodalizio tra realtà virtuale e giornalismo. «L’arte non può e non deve rimanere ferma», ha spiegato a El País Thomas Oberender, direttore del prestigioso festival Berliner Festspiele, «è necessario che si adegui ai diktat dei quattro poteri che, oggi, governano il mondo: la terra, il clima, i virus e la tecnologia. Ha bisogno di modernizzarsi per sopravvivere. E di farlo alla velocità della luce».