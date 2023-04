Mark Sheehan morto a 46 anni: addio al chitarrista degli Script

Mark Sheehan, chitarrista e cofondatore della band irlandese The Script, insieme a Danny O’Donoghue, è morto a soli 46 anni. L’annuncio è arrivato direttamente dal gruppo, attraverso un post condiviso su Twitter. «L’amato marito, padre, fratello, compagno di band e amico Mark Sheehan è morto oggi all’ospedale dopo una breve malattia. La famiglia e la band chiedono ai fan di rispettare la loro privacy in questo momento così tragico». O’Donoghue e Sheehan sono entrambi cresciuti a Dublino ed erano migliori amici dall’età di 12 anni.

L’assenza dal palco

Il chitarrista dei The Script, prematuramente scomparso, già da diverso tempo aveva smesso di esibirsi, come riportato dal quotidiano britannico Independent, dove si legge che Mark Sheehan era assente dal palco delle tappe statunitensi del tour 2022. Danny O’Donoghue aveva motivato l’assenza al Sunday World con queste parole: «Sta a lui raccontare la sua storia ma, sì, penso di poterla dire in questo modo: i figli avevano bisogno del loro padre e la moglie di suo marito». Un probabile fermo che lascia presagire un primo manifestarsi della malattia che lo ha portato via a soli 46 anni. Sheehan era sposato con Reena Sheehan. Aveva conosciuto la moglie mentre lavorava come cantante di sessione. La coppia ha avuto tre figli.

Le reazioni sui social

Da Twitter a Instagram, le reazioni alla morte di Mark Sheehan si alternano da più parti. Tra loro le reazioni dell’ex cantante dei Westlife Brian McFadden che ha descritto come «devastante» la notizia della scomparsa, aggiungendo: «Mark era uno dei bravi ragazzi!».

Anche l’ex cantante dei Boyzone Mikey Graham, che aveva perso il compagno di band Stephen Gately in maniera improvvisa per una complicazione cardiaca non diagnosticata nel 2009, ha scritto: «Oggi abbiamo perso un’altra giovane leggenda della musica. Posso e capisco il dolore che Glen e Danny stanno provando in questo momento e anche le loro famiglie. Vi offro tutto il mio amore e il mio sostegno in questo momento. Hai dato al mondo la tua musica, ti riporterà a casa, Mark».

Su Instagram, l’ex conduttrice di Love Island Laura Whitmore ha scritto: «Vi sono vicina con il pensiero in questo momento. Mark era uno degli uomini più simpatici e talentuosi che si possono incontrare». Anche il ministro della cultura irlandese, Catherine Martin, ha definito la perdita di Sheehan come «un grande shock per gli amanti della musica di tutto il mondo e per le legioni di fan di Script in tutto il mondo. Le mie più sentite condoglianze alla sua famiglia, ai membri della band e agli amici».