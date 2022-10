Marjane Satrapi presiederà la giuria del Concorso Progressive alla Festa del Cinema di Roma

L’iraniana Marjane Satrapi presiederà la giuria del Concorso Progressive Cinema. Si tratta di una nuova sezione competitiva della Festa del Cinema di Roma e ad annunciarlo è stata Paola Malanga, direttore artistico della manifestazione, in accordo sia con Gian Luca Farinelli sia con Francesca Via, rispettivamente presidente della fondazione Cinema per Roma e direttore generale. Satrapi è un nome importante del cinema mondiale, grazie a opere come Pollo alle prugne, Le bande des Jotas, The Voices, Radioactive e, soprattutto, Persepolis, candidato all’Oscar nel 2007 come miglior film d’animazione.

La giuria e i premi

La regista e fumettista iraniana, quindi, presiederà la giuria composta da altri quattro membri. Si tratta dell’attore e regista Louis Garrel, dei registi Juho Kuosmanen e Pietro Marcello e della produttrice Gabrielle Tana. Svariati i riconoscimenti che il Concorso Progressive Cinema è chiamato ad assegnare: Miglior Film, Gran Premio della Giuria, Miglior regia, Miglior sceneggiatura, Premio Monica Vitti alla Miglior attrice, Premio Vittorio Gassman al Miglior attore e il Premio speciale della Giuria, a scelta fra le categorie fotografia, montaggio e colonna sonora originale. A questi si aggiungono il Premio Ugo Tognazzi, che verrà assegnato però da una giuria specifica alla miglior commedia e il Premio Miglior Opera Prima Bnl Bnp Paribas, rivolto ai giovani autori.

Chi è Marjane Satrapi

Nata il 22 novembre 1969, Marjane Satrapi è una regista e fumettista, resa celebre soprattutto dall’opera Persepolis. Nel 2007 infatti il film d’animazione, basato su una sua stessa graphic novel, ha conquistato il grande pubblico, ricevendo premi a Festival di tutto il mondo, come a Cannes, e la candidatura agli Oscar. Si tratta di una storia quanto mai attuale, autobiografica, con la trama vista attraverso gli occhi di Marjane bambina, costretta ad espatriare a 22 anni. Un parallelismo evidente con quanto succede ad oggi in Iran, con le proteste sanguinose che stanno coinvolgendo le donne iraniane, intente a combattere per i propri diritti.