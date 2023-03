Dopo la Crimea Putin ha visitato anche Mariupol

Vladimir Putin ha effettuato «una visita di lavoro» nella città ucraina di Mariupol, nell’autoproclamata Repubblica Popolare di Donetsk. Lo rende noto il servizio stampa del Cremlino. Il presidente russo ha «ispezionato una serie di luoghi della città e parlato con i residenti locali». Lo zar, si apprende, «si è recato a Mariupol in elicottero, ha guidato un veicolo lungo le strade della città, fermandosi in diversi luoghi». Tra essi anche la Filarmonica e l’Università.

Appena pochi giorni fa l’amministrazione militare russa ha inaugurato una piattaforma per elicotteri sull’acciaieria Azovstal di Mariupol, per mesi roccaforte della difesa ucraina, fino alla resa del maggio scorso. È la prima volta che Putin visita un territorio ucraino occupato dalle forze russe nel corso dell’invasione iniziata tredici mesi fa.

I media russi riferiscono di una visita di Putin a Mariupol. Vengono diffusi anche video che ritraggono il presidente russo in città. Qui nell’ edificio universitario. Putin ha visitato la filarmonica e il comando delle truppe nel settore. pic.twitter.com/htn4rUtg8u — Marco Bordoni (@bordoni_russia) March 19, 2023

Putin si è recato anche a Rostov sul Don

Putin, fa sapere il Cremlino, si è fatto spiegare come sta andando la ricostruzione della città, distrutta in larga parte durante i bombardamenti della scorsa primavera. Secondo quanto riporta l’agenzia di stampa Tass, durante la sua visita a Mariupol, lo zar ha parlato con un residente locale che avrebbe definito il luogo «un piccolo angolo di paradiso». La risposta del presidente russo: «Lo amplieremo». Secondo quanto riferisce ancora il Cremlino, Putin ha anche tenuto un incontro nella città russa meridionale di Rostov sul Don con i vertici militari nel posto di comando della cosiddetta operazione militare speciale in corso in Ucraina.

Prima era stato in Crimea

Ieri erano state diffuse immagini della visita di Putin in Crimea, in occasione del nono anniversario dell’annessione della penisola alla Russia, a seguito di un referendum non riconosciuto dalla comunità internazionale. Il presidente russo, visibilmente zoppicante e vestito in modo informale, si è recato in un centro per bambini di Sebastopoli e in una scuola d’arte, insieme al governatore Mikhail Razvojaev. Il viaggio di Putin arriva a stretto giro dalla condanna da parte della Corte penale internazionale, che ha emesso un mandato di arresto internazionale nei suoi confronti ritenendolo responsabile del crimine di guerra di deportazione illegale di bambini dalle zone occupate dell’Ucraina alla Russia.