La caduta di Azovstal: il video che mostra la resa dei soldati ucraini

«Il giorno è arrivato: Mariupol e l’acciaieria Azovstal sono state completamente liberate delle forze alleate della Russia. L’ultimo gruppo del battaglione neonazista Azov e dei soldati ucraini si è arreso. Più di 2.400 militanti hanno deposto le armi». Con questo tweet, accompagnato da un video che mostra la resa dei combattenti che a lungo sono rimasti asseragliati nello stabilimento (i civili erano già stati evacuati), il Ministro degli Esteri russo ha annunciato la caduta dell’acciaieria Azovstal.

⚡ The day has come: Mariupol and the Azovstal’ steel plant are completely liberated by the Allied Forces of Russia, DPR & LPR.

The last group of the Azov battalion Neo-Nazis and Ukrainian servicemen surrendered – over 2400 militants laid down arms. pic.twitter.com/KWuhzAub7r

— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) May 20, 2022