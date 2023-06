Un marito sospetto stasera su Rai1: trama, cast e storia vera del film

Stasera 6 giugno, alle 21.25 su Rai1, sbarca in prima visione il film francese Un marito sospetto. Ispirato a eventi realmente accaduti, racconta la storia di una famiglia apparentemente tranquilla, la cui vita tuttavia viene sconvolta da un’incredibile rivelazione. Il padre è infatti uno spietato assassino che, molti anni prima, ha ucciso diverse persone prima di cambiare identità. Nel cast Laurence Arné, Kad Merad e Géraldine Pailhas, mentre la regia è opera di Christophe Lamotte. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Un marito sospetto, trama e cast del film stasera 6 giugno 2023 su Rai1

La trama del film si svolge in una tranquilla cittadina della Francia. Qui vivono Alice (Laurence Arné) e il marito Thomas (Kad Merad) assieme al loro figlio di otto anni Romain (Gaspard Paquet). Serena e felice, la donna è convinta di aver sposato l’uomo ideale, in grado di garantirle un futuro eccellente dal punto di vista sentimentale e affettivo. Improvvisamente, una notizia le sconvolge l’esistenza. Thomas infatti non sarebbe chi ha fatto credere di essere, ma nasconderebbe un terribile segreto. La polizia sospetta si tratti nientemeno che di Antoine Durieux-Jelosse, famigerato assassino scomparso da 15 anni dopo aver ucciso la sua famiglia. Sulle sue tracce c’è il capo della polizia Sophie Lancelle (Géraldine Pailhas), che nonostante le difficoltà non ha mai rinunciato alla ricerca. Ora inoltre, è finalmente in possesso di prove importanti sulla sua vera identità.

Thomas, nonostante perda la fiducia di sua moglie e di suo figlio, si professa innocente. È però davvero così oppure sta ancora mentendo come avrebbe fatto negli ultimi 15 anni? Alice, sola e senza l’unico uomo che le è stata accanto nella sua vita, finisce in un turbine di dubbi e insicurezze. Possibile che l’onesto padre di famiglia che ha sposato possa nascondere l’identità di un assassino senza scrupoli, capace di uccidere la sua prima moglie e figli? In parallelo, Alice inizia a nutrire sospetti anche sulla poliziotta Lancelle. Sebbene mostri un carattere duro e risoluto, potrebbe nascondere frustrazione per lunghi anni di ricerca a vuoto. Un passato che la potrebbe spingere a tutto pur di portare a casa un risultato.

Un marito sospetto, la storia vera che ha ispirato il film su Rai1

Pur presentando nomi di fantasia, il film in onda stasera Rai1 si ispira ad eventi reali. Presenta infatti diversi tratti in comune con il caso Dupont de Ligonnes, quintuplice omicidio rimasto irrisolto nel 2011, quando vennero trovati i corpi dei 5 membri di una famiglia a Nantes. Il principale sospettato fu Xavier Dupont, accusato di aver ucciso la moglie e i quattro figli che però sparì nel nulla. Ancora ignoti la sua posizione e il movente del delitto. Un marito sospetto presenta elementi in comune anche con una vicenda che ebbe luogo nel 1971 negli States. John List uccise la moglie, la madre e i tre figli adolescenti per timore di dover rivelare loro il suo licenziamento.