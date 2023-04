Verona, marito e moglie trovati morti in casa: indagini in corso

Una coppia di anziani è stata trovata priva di vita nella loro casa a Verona. Le vittime sono marito e moglie, di 73 e 75 anni. Da una prima ricostruzione potrebbe trattarsi di duplice omicidio. I cadaveri sono stati rinvenuti nel tardo pomeriggio di ieri nell’abitazione situata nel quartiere di Borgo Roma. Secondo i primi rilievi, il delitto sarebbe avvenuto lunedì, ma la terribile scoperta è avvenuta solo il giorno dopo. Al momento, gli inquirenti stanno valutando la posizione del figlio 55enne, che pare risulti irrintracciabile. I due anziani sono stati uccisi a coltellate.

Coppia di anziani trovati morti: al vaglio la posizione del figlio

Sul caso del probabile duplice omicidio, sono in corso le indagini della Polizia di Stato, intervenuta sul posto con gli investigatori della Squadra mobile e i tecnici della Scientifica, impegnati in una serie di rilievi. Il medico legale ha confermato che la morte dei due risalirebbe alla serata di lunedì. Le prime indagini di vicinato non hanno fatto emergere elementi che possano far pensare a una lite tra la coppia.

La presenza di una terza persona, emersa dai primi rilievi

Seppur le indagini si stiano svolgendo nel più stretto riserbo, per gli inquirenti, al momento della tragedia, vi era terza una persona in casa. Intanto le ricerche del figlio per il momento non hanno dato esito e gli accertamenti sono tuttora in corso. Sarà compito degli investigatori ricostruire nel dettaglio quanto accaduto. Per ora, nessuna pista è stata esclusa. Nella serata di ieri, il magistrato ha autorizzato lo spostamento delle salme in obitorio.