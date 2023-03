Marito e moglie trovati morti a Novara: senza vita anche il cane

Una vera e propria tragedia si è consumata a Novara questo pomeriggio. Un marito e una moglie sono stati trovati morti all’interno del loro appartamento. La polizia sta indagando per scoprire maggiori informazioni sulla tragica situazione.

La coppia trovata morta a Novara

Marito e moglie, entrambi sessantenni, sono stati trovati senza vita nella loro casa questo pomeriggio. Nel dettaglio, i corpi sono stati ritrovati nell’abitazione dei due in via Bonfantini, a Lumellogno, una frazione di Novara. Si tratta della zona della periferia sud della città. È stata la figlia della coppia a dare l’allarme e ad avvertire i vigili del fuoco. La donna non riusciva a mettersi in contatto con i genitori e non riusciva ad entrare nell’appartamento di questi ultimi. Dopo che i vigili del fuoco sono riusciti a entrare nell’abitazione è stata fatta la macabra scoperta. In seguito sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia e i sanitari del 118 che non hanno potuto fare molto, si sono limitati a constatare il decesso della coppia. Inoltre, in casa è stato trovato morto anche il barboncino bianco dei due sessantenni.

Secondo le prime indagini, si tratterebbe di un omicidio-suicidio. Dalla ricostruzione effettuata dagli agenti, l’uomo di 66 anni avrebbe usato una carabina per uccidere la moglie di 65 anni e poi il cane. Dopo aver compiuto gli omicidi, il 66enne si sarebbe tolto la vita. Non è ancora chiaro quando sarebbe avvenuto ciò, ma alcuni vicini hanno riferito di aver sentito alcuni spari durante le prime ore della mattinata.

Continuano le indagini degli agenti

Ad ogni modo, non è stata ancora confermata la pista dell’omicidio-suicidio. Tocca alla Procura della Repubblica di Novara svolgere tutte le indagini e cercare di capire di più sulla vicenda. In casa non sono stati lasciati biglietti o messaggi da parte della coppia, dunque serviranno i rilievi della Scientifica per avere un quadro più completo della situazione.