Mario Zaffini morto schiacciato da una quercia mentre taglia i rami: aveva 58 anni

Drammatico incidente a Pesaro, un uomo di 58 anni è morto schiacciato da una quercia. La vittima si chiamava Mario Zaffini, di Villa Ceccolini: il grosso albero era crollato dopo il diluvio. Da giorni lavorava per eliminare la chioma caduta, ma all’improvviso ieri mattina il fusto gli è rotolato contro schiacciandolo.

Il ritrovamento del cadavere di Mario Zaffini

Verso le 11:30 di ieri mattina un ciclista stava percorrendo un sentiero che dal parco San Bartolo, vicino al ristorante Il Falco quasi all’inizio della Strada Panoramica, porta fino a Baia Flaminia. Ma in un punto preciso del percorso vede un uomo a terra, schiacciato da una grande quercia. Il ciclista allerta i soccorsi. In pochi minuti arriva sul posto un’ambulanza del 118, i medici capiscono subito che per l’uomo non c’è più nulla da fare: era morto per schiacciamento all’altezza del torace, provocato dalla caduta del grosso albero che i vigili del fuoco, supportati dal soccorso alpino, provvedono a spostare con l’utilizzo di una gru e anche di cuscinetti. Il tronco non ha lasciato scampo al povero Mario Zaffini, 58 anni, residente a Villa Ceccolini, in via Lago Maggiore, ex tappezziere. Era andato in pensione da poco più di un mese ed aveva finalmente potuto dedicarsi a uno dei suoi hobby: stare in mezzo alla natura e fare legna.

La ricostruzione dell’incidente

Mario Zaffini aveva notato una grande quercia all’interno del parco, crollata a causa dell’alluvione e la cui chioma poggiava a terra, sostenuta da alcuni grossi rami. Quindi l’uomo aveva deciso pazientemente di tagliare volta per volta ogni ramo. Aveva chiesto un’autorizzazione al Comune che gliel’aveva concessa. Zaffini aveva parcheggiato la sua Opel Grandland lungo la strada e si era incamminato per il sentiero per tagliare i rami e fare legna. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, la quercia ha ceduto rotolando addosso all’uomo senza lasciargli scampo e schiacciandolo. Quando i soccorritori sono arrivati era a terra con una parte del corpo schiacciata dalla pianta e ferite gravi a una gamba.