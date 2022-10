Mario Piva investito e ucciso, la moglie: «L’automobilista ha fatto apposta»

Mario Piva è stato investito e ucciso mentre era in bicicletta da un ladro in fuga. L’evento ha scioccato la città di Treviso e la moglie ha speso parole di rabbia e angoscia nei confronti dell’omicida del marito.

L’incidente di Mario Piva

Un tragico evento si è consumato a Treviso. Un ladro, mentre scappava con un’auto rubata, ha investito Mario Piva di San Zenone degli Ezzelini. L’uomo in bici non ha avuto scampo e il suo assassinio è Steve Quintinio, un ragazzo di 19 anni, che ha precedenti per aver provocato altri incidenti nei paesi limitrofi. Questa volta il giovane criminale aveva rubato un’Audi nera e sfrecciava a tutta velocità. Il malcapitato Mario Piva pedalava insieme alla moglie, di nome Tiziana, verso casa, i due coniugi stavano ritornando all’abitazione dopo aver visitato la figlia.

Il ragazzo, che ora si trova in carcere, ha accuse pesanti a suo carico come omicidio stradale, rapina e tentato omicidio. Oltre a ciò, le indagini hanno rivelato che Quintinio ha aggredito una donna di 80 anni prima di rubarle l’auto, la mattina dell’incidente. La donna ha poi dichiarato agli agenti: «Mi ha minacciato, mi ha tirato fuori dall’auto di forza e si è messo alla guida: poi è scappato». Durante l’arresto da parte dei carabinieri, il giovane ha giustificato le sue azioni più volte con la frase: «Scusate, volevo salvare il mondo».

Le parole della moglie sconvolta

La moglie di Mario Piva è convinta che l’omicida ha compiuto un atto deliberato: «L’ha fatto apposta, voleva prenderlo in pieno». Durante la sua testimonianza, la donna ha detto: «Me l’ha ammazzato sotto gli occhi e lo ha fatto apposta. Ho visto che si spostava per prenderlo in pieno. Ho sentito lo spostamento d’aria. Quando ho visto la macchina sfrecciare stavo per urlargli ‘Mario, mettiti sul marciapiede’, ma non ho fatto in tempo. Me l’ha ucciso e non si è nemmeno fermato».