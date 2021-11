Attacco di Mario Giordano a Lilli Gruber, cosa è successo

«”Sì Lilli ho una brutta voce ma urlo per risolvere i problemi della gente”. Mario Giordano risponde a Lilli Gruber. Come potete notare stasera siamo più carichi che mai. Siete collegati?». È così, con un riferimento a una querelle tra i due, che Fuori dal coro su Twitter aveva lanciato la puntata andata in onda ieri sera su Rete 4. Ecco che cosa è successo tra i due giornalisti.

Giordano-Gruber, l’imitazione da parte della conduttrice di Otto e Mezzo

Durante un evento pubblico, rispondendo a una domanda proveniente dalla platea, Lilli Gruber aveva detto: «Per me Mario Giordano non è un collega». Questa affermazione era arrivata un attimo dopo aver imitato il conduttore di Fuori dal coro, soffermandosi sulla voce, per spiegare alla persona al suo fianco chi fosse il giornalista, a cui aveva detto: «Se faccio un verso, sai chi è questo Giordano…». Dopo la riproposizione del filmato, è arrivata la replica di Giordano alla conduttrice di Otto e Mezzo.

Giordano-Gruber, l’inizio della puntata di Fuori dal coro

«Ebbene sì cara Lilli Gruber, ho una brutta voce. Che ci vogliamo fare? È un mio difetto fisico: ti chiedo scusa, vi chiedo scusa. Ho una brutta voce, ho un difetto fisico. Ma che la regina del politicamente corretto prenda in giro, attacchi una persona sui suoi difetti fisici, beh, a che livello sei caduta cara Lilli», ha detto il conduttore di Fuori dal coro, abbracciando per tutto il tempo un cartonato della collega posizionato nello studio: «Se poi cara Lilli per essere tuoi colleghi bisogna partecipare alle riunioni dei ricconi del Bilderberg (riferimento alla 67esima riunione del gruppo tenutasi a Montreux nel 2019, ndr) e farsi vedere sugli yatch con De Benedetti, ebbene allora Lilli Gruber io sono orgoglioso di non essere tuo collega perché al Bildeberg non ci vado e sullo yatch con De Bendetti neppure. Ho questa brutta voce e la uso per urlare e cercare di risolvere qualche problema degli italiani».