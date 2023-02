Mario Giordano a Fedez: «Parliamo dei problemi degli italiani, non di lei»

Gli strascichi delle polemiche sorte durante il Festival di Sanremo si fanno ancora sentire. Il discusso bacio tra Rosa Chemical e Fedez tiene ancora banco tra i botta e risposta di personaggi politici, dello spettacolo e giornalisti. Ieri sera, durante la sua trasmissione Fuori dal Coro, Mario Giordano ha risposto al rapper che, nei giorni scorsi, aveva raccontato che una cronista del programma aveva contattato i suoi amici per sapere se fosse omosessuale.

Mario Giordano risponde a Fedez

«Ci ha attaccato accusandoci di una cosa che non esiste e cioè di voler indagare sulle sue tendenze sessuali. Ma noi non abbiamo mai pensato di farlo e mai lo faremo», ha spiegato il giornalista nel messaggio rivolto a Fedez. «Chi ci conosce sa che ci occupiamo dei problemi dei cittadini italiani, caro Fedez. Mi spiace se questo delude la sua vanità». ll messaggio è stata la risposta alle provocazioni di questi giorni del cantante che prima ha polemizzato sulla trasmissione accusata di voler indagare sulle tendenza sessuali altrui e in un altro post si era rivolto direttamente al giornalista: «Voglio sapere se Mario Giordano ha ancora i testicoli attaccati allo scroto»

La replica del giornalista

«Caro Fedez la volevo tranquillizzare, i testicoli si sono regolarmente staccati, è tutto regolare», ha puntualizzato sarcasticamente Giordano. Aggiungendo poi: «Per quanto riguarda la voce, è un mio difetto fisico che in passato mi ha anche fatto a lungo soffrire. Mi stupisce che lei, il paladino dei diritti civili il grande difensore della civiltà sul palco di Sanremo, si attacchi ai difetti fisici degli altri. Se ha qualcosa da dirmi, lo dica su quello che penso o dico. Non si attaccano le persone sui difetti fisici, soprattutto se si è campioni dei dritti civili, non le pare?»

Risoluto nel suo commento, il giornalista conclude mettendo un punto sulle polemiche: «Di lezioni da lei, caro Fedez, non ne prendiamo. Io capisco che lei sia sempre in cerca di visibilità, di un clic, ma non li cerchi su “Fuori dal coro”, perché noi non vogliamo occuparci di lei. Noi ci occupiamo degli italiani».